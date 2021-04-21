Путин анонсировал выплаты на детей из неполных семей
Семьи, где родитель в одиночку воспитывает ребенка от 8 до 16 лет включительно, с 1 июля получат выплату в 5650 руб., заявил президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию.
«С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей», — сказал он.
Кроме того, Путин предложил единовременно выплатить семьям с детьми школьного возраста по 10 тыс. руб. Он указал, что средства будут направлены и на будущих первоклассников. Деньги планируется начислить в августе этого года, чтобы, как указал президент, родители успели собрать детей в школу.
Наконец, глава государства обратил внимание на то, что сейчас размер больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. Из-за этого молодые женщины получают значительно меньшие выплаты. Путин заявил, что с этого года необходимо принять законодательные решения, «чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100% от заработка».
Путин напомнил, что в прошлом году семьи с детьми от 3 до 7 лет получили выплаты в размере от 5650 до 11300 руб. в месяц. Теперь он поручил правительству к 1 июля текущего года «подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми». Он подчеркнул, что основная задача здесь состоит в том, чтобы свести к минимуму угрозу бедности для таких семей.