Путин анонсировал выплаты на детей из неполных семей

Наконец, глава государства обратил внимание на то, что сейчас размер больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. Из-за этого молодые женщины получают значительно меньшие выплаты. Путин заявил, что с этого года необходимо принять законодательные решения, «чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100% от заработка».