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Путин анонсировал выплаты на детей из неполных семей

Ведомости

Семьи, где родитель в одиночку воспитывает ребенка от 8 до 16 лет включительно, с 1 июля получат выплату в 5650 руб., заявил президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию.

«С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей», — сказал он.

Кроме того, Путин предложил единовременно выплатить семьям с детьми школьного возраста по 10 тыс. руб. Он указал, что средства будут направлены и на будущих первоклассников. Деньги планируется начислить в августе этого года, чтобы, как указал президент, родители успели собрать детей в школу.

Наконец, глава государства обратил внимание на то, что сейчас размер больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. Из-за этого молодые женщины получают значительно меньшие выплаты. Путин заявил, что с этого года необходимо принять законодательные решения, «чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100% от заработка».

Путин напомнил, что в прошлом году семьи с детьми от 3 до 7 лет получили выплаты в размере от 5650 до 11300 руб. в месяц. Теперь он поручил правительству к 1 июля текущего года «подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми». Он подчеркнул, что основная задача здесь состоит в том, чтобы свести к минимуму угрозу бедности для таких семей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных