Путин объявил о выплатах нуждающимся семьям и беременным
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты для беременных женщин с низким уровнем дохода в размере 6350 руб. в месяц.
«Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации ежемесячную выплату в размере — в среднем по стране размер такой выплаты составит 6350 руб. в месяц», — сказал Путин. Пособие будет выплачиваться после шестой недели беременности.
Также президент предложил оплачивать больничный по уходу за ребенком в возрасте до семи лет в размере 100% от заработка. Такая мера должна начать работать до конца года, добавил Путин. Сейчас больничный оплачивается в зависимости от трудового стажа работника.