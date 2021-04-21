Путин объявил о выплатах нуждающимся семьям и беременным

«Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации ежемесячную выплату в размере — в среднем по стране размер такой выплаты составит 6350 руб. в месяц», — сказал Путин. Пособие будет выплачиваться после шестой недели беременности.