Число злостных неплательщиков в России достигло исторического рекорда

В 2021 г. Федеральная служба судебных приставов возбудила 8,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков, сообщают «Известия» со ссылкой на данные службы. Количество злостных неплательщиков в России достигло максимального значения за все время ведения статистики с 2012 года, тогда оно составило 2,2 млн.