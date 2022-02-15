Число злостных неплательщиков в России достигло исторического рекорда
В 2021 г. Федеральная служба судебных приставов возбудила 8,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков, сообщают «Известия» со ссылкой на данные службы. Количество злостных неплательщиков в России достигло максимального значения за все время ведения статистики с 2012 года, тогда оно составило 2,2 млн.
За прошлый год число злостных неплательщиков выросло на 1,6 млн. В 2020 г. было открыто 7 млн таких дел, в 2019-м — 5,8 млн, в 2018-м — 4,4 млн, в 2017-м — 3,2 млн.
Общая сумма взысканий в 2021 г. достигла 1,1 трлн руб. — это на 40 млрд больше, чем приставы планировали взыскать годом ранее. Максимальный рост этого показателя наблюдался в 2015-м (+195 млрд в сравнении с предыдущим годом) и в 2018-м (+65 млрд).
В ведомстве рассказали газете, что в 2021 г. реально взысканная сумма задолженности составила 185,2 млрд руб., в 2020 г. — 142,8 млрд. Больше всего злостных неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском крае (582 000 чел.), Башкирии (452 000), Красноярском крае (390 000), Свердловской (343 000) и Челябинской (323 600) областях.
Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев сообщил «Известиям», что сегодня проблемы с выплатами испытывают более 6 млн заемщиков. В зоне повышенного риска находятся те, кто взял более трех кредитов. При этом, несмотря на риски дефолта, большая часть из них при сохранении стабильной ситуации смогут погасить долг, уверен он.