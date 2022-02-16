Минтруд оценил средний доход работающих пенсионеров в 66 000 рублей в месяц
Пенсия работающих пенсионеров в России составляет около 14 000 руб. в месяц, а совокупный доход вместе с зарплатой – около 66 000 руб., сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минтруд.
По данным Росстата, в декабре 2021 г. размер средней пенсии составлял 15 842 руб. Ее реальный размер сократился на 2,9% в годовом выражении и на 0,8% по сравнению с ноябрем 2021 г. По данным Минтруда, после индексации пенсий на 8,6% в 2022 г. ее средний размер составляет почти 19 000 руб.
При этом желаемый пенсионный доход россиян в несколько раз выше. В среднем по стране эта сумма составляет 55 500 руб., говорится в исследовании СберНПФ на основании опроса в городах с населением более 500 000 человек. За год она выросла почти на 10 000.
Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 г., однако вопрос о возобновлении индексации постоянно поднимается. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что возврат индексации «не совсем справедлив», потому что работающие пенсионеры получают и зарплату, и пенсию, так что правильнее помогать тем, кто не трудоустроен.
В ходе ежегодной пресс-конференции в 2020 г. президент России Владимир Путин сказал, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам зависит от бюджетной обеспеченности в стране. Глава государства поручил правительству представить ему соответствующие предложения. В феврале прошлого года Минтруд сообщил, что направил таковые в кабмин.
23 июля источник «РИА Новости» в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рассказал, что главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития Антону Котякову, Антону Силуанову и Максиму Решетникову поручено проработать вопрос о включении в федеральный бюджет на 2022 г. индексации пенсий работающим пенсионерам.