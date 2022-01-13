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Экономика

Индексация пенсий на 8,6% будет произведена с 1 января 2022 года

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Индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% оформят с 1 января 2022 г., заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин.

«Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января [2022 года]», — заявила Матвиенко (цитата по ТАСС). Такая мера справедлива с учетом роста цен на продукты, добавила она.

Накануне Путин поручил проиндексировать пенсии на 8,6%, то есть выше инфляции, которая по итогам прошлого года составила почти 8,4%. Впервые президент предложил проиндексировать пенсии выше инфляции на ежегодной пресс-конференции в конце декабря 2021 г.

В Минфине заявили, что на индексацию пенсий из бюджета понадобится дополнительно 172,7 млрд руб. Общие расходы на индексацию пенсий в этом году составят 549,7 млрд руб. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что после индексации на 8,6% средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 руб. Выплаты проиндексируют 30,8 млн россиян.

Ранее по теме: Минфин оценил расходы на индексацию пенсий в 2022 году почти в 550 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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