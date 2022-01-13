Индексация пенсий на 8,6% будет произведена с 1 января 2022 года
Индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% оформят с 1 января 2022 г., заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин.
«Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января [2022 года]», — заявила Матвиенко (цитата по ТАСС). Такая мера справедлива с учетом роста цен на продукты, добавила она.
Накануне Путин поручил проиндексировать пенсии на 8,6%, то есть выше инфляции, которая по итогам прошлого года составила почти 8,4%. Впервые президент предложил проиндексировать пенсии выше инфляции на ежегодной пресс-конференции в конце декабря 2021 г.
В Минфине заявили, что на индексацию пенсий из бюджета понадобится дополнительно 172,7 млрд руб. Общие расходы на индексацию пенсий в этом году составят 549,7 млрд руб. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что после индексации на 8,6% средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 руб. Выплаты проиндексируют 30,8 млн россиян.