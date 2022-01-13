Индексация пенсий на 8,6% будет произведена с 1 января 2022 года

В Минфине заявили, что на индексацию пенсий из бюджета понадобится дополнительно 172,7 млрд руб. Общие расходы на индексацию пенсий в этом году составят 549,7 млрд руб. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что после индексации на 8,6% средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 руб. Выплаты проиндексируют 30,8 млн россиян.