Минфин оценил расходы на индексацию пенсий в 2022 году почти в 550 млрд рублей
Дополнительные расходы бюджета на индексацию страховых пенсий в России исходя из поручения президента Владимира Путина составят 172,7 млрд руб., сообщили журналистам в пресс-службе Минфина. Общие расходы на индексацию пенсий в 2022 г. составят 549,7 млрд руб.
«Индексация страховых пенсий в 2022 г. была предусмотрена на уровне 5,9%. В бюджете Пенсионного фонда РФ на это предусмотрено 377 млрд руб. С учетом поручения президента РФ проиндексировать пенсии выше инфляции, на уровне 8,6%, дополнительно в 2022 г. потребуется 172,7 млрд руб. Общий объём расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 млрд руб.», — сообщили в Минфине.
Глава Минтруда Антон Котяков в свою очередь заявил, что средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 руб. после индексации на 8,6%. По его словам, индексация затронет 30,8 млн человек.
«Средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 г. 18 984 руб. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 млрд руб.», — цитирует пресс-служба министерства Котякова. В 2023 г. средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит 20 047 руб., в 2024 г. – 21 150 руб., сообщил министр.
Дополнительные расходы на индексацию пенсий в период с 2022 по 2024 г. составят более 500 млрд руб., отметили в министерстве. В 2022 г. они составят 172,7 млрд руб., в 2023 г. – 178,3 млрд руб., в 2024 г. – 188,9 млрд руб.
Президент России Владимир Путин сегодня в ходе заседания правительства поручил проиндексировать пенсии на 8,6%, то есть выше инфляции, которая по итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, составила 8,4%.
Согласно опубликованному ранее докладу Росстата о социально-экономическом положении России за первые 11 месяцев 2021 г., средний размер назначенной пенсии в стране по итогам ноября составил 15 847 руб. В номинальном выражении показатель вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г., однако в реальном — с учетом инфляции, которая в ноябре составила 8,4% в годовом выражении, — снизился на 2,8%.