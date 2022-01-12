Путин поручил проиндексировать пенсии на 8,6%

Хотя Путин неоднократно говорил о необходимости проиндексировать пенсии в России по уровню инфляции, точную цифру он назвал впервые. Ранее, в конце декабря, глава государства сказал, что темпы роста потребительских цен в стране по итогам 2021 г. составят примерно 8%. Однако, как позже сообщил Росстат, предварительная оценка сложилась на уровне 8,39%, что более чем в два раза превышает цель Центробанка в 4%. Более того, этот показатель стал рекордным с начала 2016 г. При этом продовольственная инфляция в 2021 г. оказалась еще выше — 10,62%, непродовольственная — 8,58%, а услуги за год подорожали на 4,98%.