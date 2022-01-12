Путин поручил проиндексировать пенсии на 8,6%Это выше инфляции, которая в 2021 году составила 8,4%
Президент России Владимир Путин в ходе заседания правительства поручил проиндексировать пенсии на 8,6%, то есть выше инфляции.
«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходов, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю, как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть даже выше инфляции (сейчас она смотрится как 8,4%) — на 8,6%. С небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Я прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — сказал он.
Хотя Путин неоднократно говорил о необходимости проиндексировать пенсии в России по уровню инфляции, точную цифру он назвал впервые. Ранее, в конце декабря, глава государства сказал, что темпы роста потребительских цен в стране по итогам 2021 г. составят примерно 8%. Однако, как позже сообщил Росстат, предварительная оценка сложилась на уровне 8,39%, что более чем в два раза превышает цель Центробанка в 4%. Более того, этот показатель стал рекордным с начала 2016 г. При этом продовольственная инфляция в 2021 г. оказалась еще выше — 10,62%, непродовольственная — 8,58%, а услуги за год подорожали на 4,98%.
Страховые пенсии неработающих пенсионеров в России индексируют ежегодно 1 января. Размер повышения заложен в законе о федеральном бюджете, который разрабатывается заранее. Последний предполагал индексацию в 2022 г. на 5,9%, поскольку сначала Минэкономразвития ожидало, что инфляция в 2021 г. составил около 5,8%.
Таким образом, пока пенсии проиндексировали на 5,9%. Однако 23 декабря в ходе большой пресс-конференции Путин заверил, что этот размер будет повышен до уровня инфляции. Хотя в начале 2022 г. этого не случилось, вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил журналистов, что планы не изменились и будут реализованы в ближайшее время.
Пока же предполагается, что в 2022 г. среднегодовой размер пенсии в России составит 18 521 руб. В 2023 г. сумма должна вырасти до 19 477 руб., а в 2024 г. — до 20 469 руб.
Согласно опубликованному ранее докладу Росстата о социально-экономическом положении России за первые 11 месяцев 2021 г., средний размер назначенной пенсии в стране по итогам ноября составил 15 847 руб. В номинальном выражении показатель вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г., однако в реальном — с учетом инфляции, которая в ноябре составила 8,4% в годовом выражении, — снизился на 2,8%. В целом размер пенсии в России в реальном выражении падает десятый месяц подряд.