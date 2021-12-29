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Экономика

Росстат назвал средний размер пенсии в России в ноябре

Ведомости

Средний размер назначенной пенсии в России составил 15 847 руб. по итогам ноября, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении страны за первые 11 месяцев года. В номинальном выражении показатель вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г., однако в реальном — с учетом инфляции, которая в ноябре составила 8,4% в годовом выражении, — снизился на 2,8%.

Размер пенсии в России в реальном выражении падает десятый месяц подряд. По данным Росстата, в последний раз показатель демонстрировал положительную динамику в январе этого года: он вырос на 0,4%. Однако уже в феврале средний размер пенсии в реальном выражении снизился на 0,1%, затем негативная тенденция продолжилась, более того, темпы падения стали ускоряться. Сокращение более чем на 1% было зафиксировано в сентябре — на 1,8%.

Согласно предварительной оценке Росстата, по итогам 2021 г. потребительские цены в России выросли на 8,39% при цели Центробанка в 4%. Потребительские и непотребительские товары подорожали еще сильнее — на 10,62 и 8,58% соответственно. Цены на услуги выросли на 4,98%.

23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что правительство должно проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции. Федеральный бюджет страны предусматривает индексацию на 5,9%, но Минтруд разработал предложения о дополнительной компенсации высоких темпов роста цен для пенсионеров.

Ранее, 21 декабря, Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 г. Мера действует с 2014 г. Предполагается, что она позволит увеличить на 772,9 млрд руб. доходы бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) по распределительной составляющей, которые будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий.

Ранее по теме: Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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