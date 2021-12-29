Росстат назвал средний размер пенсии в России в ноябре
Средний размер назначенной пенсии в России составил 15 847 руб. по итогам ноября, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении страны за первые 11 месяцев года. В номинальном выражении показатель вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г., однако в реальном — с учетом инфляции, которая в ноябре составила 8,4% в годовом выражении, — снизился на 2,8%.
Размер пенсии в России в реальном выражении падает десятый месяц подряд. По данным Росстата, в последний раз показатель демонстрировал положительную динамику в январе этого года: он вырос на 0,4%. Однако уже в феврале средний размер пенсии в реальном выражении снизился на 0,1%, затем негативная тенденция продолжилась, более того, темпы падения стали ускоряться. Сокращение более чем на 1% было зафиксировано в сентябре — на 1,8%.
Согласно предварительной оценке Росстата, по итогам 2021 г. потребительские цены в России выросли на 8,39% при цели Центробанка в 4%. Потребительские и непотребительские товары подорожали еще сильнее — на 10,62 и 8,58% соответственно. Цены на услуги выросли на 4,98%.
23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что правительство должно проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции. Федеральный бюджет страны предусматривает индексацию на 5,9%, но Минтруд разработал предложения о дополнительной компенсации высоких темпов роста цен для пенсионеров.
Ранее, 21 декабря, Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 г. Мера действует с 2014 г. Предполагается, что она позволит увеличить на 772,9 млрд руб. доходы бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) по распределительной составляющей, которые будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий.