Росстат назвал средний размер пенсии в России в ноябре

Размер пенсии в России в реальном выражении падает десятый месяц подряд. По данным Росстата, в последний раз показатель демонстрировал положительную динамику в январе этого года: он вырос на 0,4%. Однако уже в феврале средний размер пенсии в реальном выражении снизился на 0,1%, затем негативная тенденция продолжилась, более того, темпы падения стали ускоряться. Сокращение более чем на 1% было зафиксировано в сентябре — на 1,8%.