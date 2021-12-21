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Общество

Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 г. Такой документ опубликован на официальном портале правовой информации. В декабре это решение одобрили Госдума и Совфед.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что решение «значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ» (ПФР). По предварительным подсчетам, такая мера позволит увеличить на 772,9 млрд руб. доходы бюджета ПФР по распределительной составляющей, которые будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий. Согласно документу, страховые взносы и дальше будут в полном объеме направлять на финансирование страховых пенсий.

Действующее законодательство предусматривает, что накопительная часть формируется у работающих, которые родились в 1967 г. и позже, за счет уплаты страховых взносов работодателями на ее финансирование. Кроме того, она положена мужчинам 1953-1966 гг. рождения и женщинам 1957-1966 гг. рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 г. отчислялись средства.

Данную меру впервые реализовали в России в 2014 г., после чего несколько раз пролонгировали. Так, работодатели страны направляют в ПФР страховые взносы в размере 22% от зарплаты сотрудников. 16% от этой суммы ранее шли на страховую пенсию, оставшиеся 6% — на накопительную. Однако с 2014 г. формирование накопительной части пенсии заморожено и вся сумма идет на страховую пенсию работника. Ранее россияне могли сами решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера выплаты.

В то же время накопления, которые сформировались до 2014 г., сохраняются. Граждане смогут получить с них выплаты после выхода на пенсию. Из законопроекта следует, что принятие документа не приведет к снижению объема пенсионных прав граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных