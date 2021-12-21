Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 г. Такой документ опубликован на официальном портале правовой информации. В декабре это решение одобрили Госдума и Совфед.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что решение «значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ» (ПФР). По предварительным подсчетам, такая мера позволит увеличить на 772,9 млрд руб. доходы бюджета ПФР по распределительной составляющей, которые будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий. Согласно документу, страховые взносы и дальше будут в полном объеме направлять на финансирование страховых пенсий.
Действующее законодательство предусматривает, что накопительная часть формируется у работающих, которые родились в 1967 г. и позже, за счет уплаты страховых взносов работодателями на ее финансирование. Кроме того, она положена мужчинам 1953-1966 гг. рождения и женщинам 1957-1966 гг. рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 г. отчислялись средства.
Данную меру впервые реализовали в России в 2014 г., после чего несколько раз пролонгировали. Так, работодатели страны направляют в ПФР страховые взносы в размере 22% от зарплаты сотрудников. 16% от этой суммы ранее шли на страховую пенсию, оставшиеся 6% — на накопительную. Однако с 2014 г. формирование накопительной части пенсии заморожено и вся сумма идет на страховую пенсию работника. Ранее россияне могли сами решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера выплаты.
В то же время накопления, которые сформировались до 2014 г., сохраняются. Граждане смогут получить с них выплаты после выхода на пенсию. Из законопроекта следует, что принятие документа не приведет к снижению объема пенсионных прав граждан.