Инфляция в России в 2021 году составила почти 8,4%Это более чем вдвое превышает целевой показатель Центробанка
Потребительские цены в России выросли на 8,39% в 2021 г., следует из предварительной оценки Росстата, финальную оценку ведомство представит 12 января. Это более чем в два раза выше цели Центробанка в 4%. Кроме того, показатель превысил прогнозы регулятора и Минэкономразвития, ожидавших, что инфляция по итогам года будет чуть выше 8%. В 2020 г. потребительские цены в стране увеличились на 4,9%.
Тем не менее в декабре годовые темпы инфляции немного замедлились, так как ноябрьский показатель сложился на уровне 8,4%. Подобную динамику Росстат зафиксировал впервые с июля 2021 г. — тогда потребительские цены выросли по отношению к аналогичному месяцу 2020 г. на 6,46% после 6,5% в июне.
Продовольственные товары за год подорожали на 10,62% после 3,91% в прошлом году. Стоимость непродовольственных повысилась на 8,58%, а услуг — на 4,98%. В 2020 г. эти показатели составили 3,32 и 2,72% соответственно. В ноябре годовой прирост цен на продовольственные товары составил 10,81%, непродовольственные — 8,32%, услуги — 5,15%.
В месячном выражении инфляция в России начала замедляться. По сравнению с ноябрем потребительские цены в декабре выросли на 0,82% после 0,96% в предыдущий период. Темпы подорожания непродовольственных товаров и услуг замедлились до 0,64 и 0,26% соответственно после 0,72 и 0,81% в ноябре по отношению к октябрю. Однако инфляция в сегменте продовольствия в декабре ускорилась до 1,36% по сравнению с ноябрем после 1,27% ранее.
В то же время Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции в конце года. Так, с 21 по 27 декабря потребительские цены в России повысились на 0,26% после 0,32% в период с 14 по 20 декабря. Тогда, в середине последнего месяца года, статистическое ведомство отметило второй с конца осени всплеск недельной инфляции (с 23 по 29 ноября составила рекордные с начала июня 0,46%). Росстат объяснил это подорожанием туристических поездок в Турцию в преддверии новогодних праздников, а также ускоренным ростом цен на ряд продуктов питания, занимающих высокую долю в структуре потребительских расходов населения, и некоторых непродовольственных товаров — легковых автомобилей, бензина и сигарет.
Сильнее всего на предыдущей неделе подорожала белокочанная капуста — на 3,22%, а также помидоры и огурцы — на 2,59 и 2,45% соответственно. Стоимость моркови выросла на 1,43%, картофеля — на 0,98%, репчатого лука — на 0,72%, яблок — на 0,22%. Таким образом, в целом цены на плодоовощную продукцию увеличились на 1,2%.
Остальные продовольственные товары подорожали не более чем на 1% за неделю. При этом на 0,12% подешевели охлажденные и мороженые куры, на 0,13% — мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, на 0,01% — глазированные конфеты, на 0,05% — водка.
Среди прочих позиций наиболее заметно увеличилась стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах — на 2,34%. Поездки в Турцию подорожали на 1,37%. Цена на бензин повысились на 0,1%, а дизельное топливо — на 0,2%.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России вернется к цели в 4% ближе к концу 2022 г. Для достижения этой цели регулятор стал повышать ключевую ставку, которая сейчас составляет 8,5% при нейтральном уровне в 5-6%. 22 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что ситуация с ростом цен на товары и услуги в стране является «платой за открытость экономики» и связана в том числе с объемом импорта.