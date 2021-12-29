Инфляция в России в 2021 году составила почти 8,4%

В то же время Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции в конце года. Так, с 21 по 27 декабря потребительские цены в России повысились на 0,26% после 0,32% в период с 14 по 20 декабря. Тогда, в середине последнего месяца года, статистическое ведомство отметило второй с конца осени всплеск недельной инфляции (с 23 по 29 ноября составила рекордные с начала июня 0,46%). Росстат объяснил это подорожанием туристических поездок в Турцию в преддверии новогодних праздников, а также ускоренным ростом цен на ряд продуктов питания, занимающих высокую долю в структуре потребительских расходов населения, и некоторых непродовольственных товаров — легковых автомобилей, бензина и сигарет.