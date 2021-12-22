Росстат зафиксировал второй за месяц всплеск недельной инфляции

Годовая инфляция к 20 декабря вновь выросла, составив 8,22% после 8,11% на 13 декабря. В целом с начала 2021 г. потребительские цены в России увеличились на 7,98% при цели Центробанка в 4%. Согласно последним оценкам Минэкономразвития и ЦБ, по итогам этого года инфляция сложится на уровне примерно в 8%, но будет меньше ноябрьского значения в 8,4%. К цели в 4% темпы роста потребительских цен вернутся ближе к концу 2022 г., заявила на пресс-конференции 17 декабря председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.