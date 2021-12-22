Росстат зафиксировал второй за месяц всплеск недельной инфляции
Потребительские цены в России выросли на 0,32% с 14 по 20 декабря по сравнению с предыдущей неделей, следует из материалов Росстата. При этом показатель за период с 7 по 13 декабря сложился на минимальном со второй недели сентября уровне в 0,06%.
С 23 по 29 ноября потребительские цены в стране выросли на 0,46% относительно семи предыдущих дней. Тогда темпы роста стоимости товаров и услуг ускорились более чем в два раза. Подобное увеличение стало максимальным с периода с 29 июня по 5 июля. После этого недельная инфляция не превышала 0,3%.
В конце ноября Росстат объяснил резкое ускорение темпов роста цен значительным подорожанием туристических поездок в Турцию в преддверии Нового года. Стоимость путешествий в эту страну повысилась на 55,18% после 4,69% неделей ранее. Однако с начала декабря инфляция стала замедляться. В первую неделю месяца она составила 0,07%, во вторую — 0,06%. Туры в Турцию при этом дешевели на 17,1 и 21,6% соответственно.
Однако на прошлой неделе поездки в Турцию подорожали на 0,6%. Кроме того, увеличилась стоимость проживания в хостелах, пансионатах, домах отдыха и гостиницах в пределах 0,1-3,6%. Это Росстат назвал одной из причин всплеска недельной инфляции. Помимо этого, в статистическом ведомстве назвали еще несколько оснований для подобной динамики.
В частности, там указали на превышающий значения двух предыдущих недель рост цен на продукты питания, которые занимают высокую долю (13,8%) в структуре потребительских расходов населения. Наибольшая часть почти в 3,8% от общего объема приходится на плодоовощную продукцию, цены на которую повысились на 1,5% после 1,3% в период с 7 по 13 декабря и 0,3% с 30 ноября по 6 декабря.
«Значительное влияние на динамику изменения цен оказал продолжающийся рост цен на овощи (7 позиций, отслеживаемых Росстатом еженедельно) — в среднем на 1,5% за прошедшую неделю», — заявили в ведомстве.
Сильнее всего из плодоовощной продукции за неделю подорожала белокочанная капуста — на 4,8%. Стоимость огурцов увеличилась на 4,2%, помидоров — на 1,5%, моркови и яблок — на 0,8% соответственно, репчатого лука — на 0,5%, картофеля — на 0,3%. При этом в прошедшие два периода, несмотря на совокупное удорожание, некоторые из этих товаров дешевели в недельном выражении.
В непродовольственном сегменте Росстат указал на ускорение роста цен на легковые автомобили — до 0,3% после 0,1% неделей ранее, бензин — до 0,22% после 0,2%, сигареты — до 0,2% после 0,1%. В ведомстве уточнили, что эти товары тоже занимают высокую долю в структуре потребительских расходов населения — 8,3% в целом.
В Минэкономразвития также заявили, что основной вклад в ускорение темпов инфляции «внесла нормализация динамики цен в сегменте регулируемых и туристических услуг»: они подорожали в целом на 0,1% после снижения на 0,9 и 0,8% соответственно двумя неделями ранее. Это произошло за счет повышения цен на услуги зарубежного туризма, стоимость которых увеличилась на 0,34% после снижения на 13,13 и 11,07% ранее.
Цены на продовольствие совокупно повысились на 0,54% после 0,36% в период с 7 по 13 декабря. Помимо подорожания плодоовощной продукции, Минэкономразвития указало на продолжающийся рост цен на мясо, молоко и молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия, яйца, сахар, муку, масла и жиры, а также макаронные и крупяные изделия.
Так, например, свинина, которая занимает почти 1,5% в структуре потребительских расходов населения, за прошлую неделю подорожала на 0,5%, тогда как в предыдущий период — всего на 0,04%. Цены на куриные яйца повысились на 1,25% после 1% ранее, на сахар — на 0,65% после 0,38%, пастеризованное молоко — на 0,89% после 0,77%.
Годовая инфляция к 20 декабря вновь выросла, составив 8,22% после 8,11% на 13 декабря. В целом с начала 2021 г. потребительские цены в России увеличились на 7,98% при цели Центробанка в 4%. Согласно последним оценкам Минэкономразвития и ЦБ, по итогам этого года инфляция сложится на уровне примерно в 8%, но будет меньше ноябрьского значения в 8,4%. К цели в 4% темпы роста потребительских цен вернутся ближе к концу 2022 г., заявила на пресс-конференции 17 декабря председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.