Недельная инфляция в России обновила минимум с сентября

Недельная инфляция в России снижается с начала декабря. Так, с 23 по 29 ноября наблюдалось ускорение роста потребительских цен — 0,46%. Росстат объяснил это резким подорожанием туристических поездок в Турцию в преддверии новогодних праздников. Однако в период с 30 ноября по 6 декабря инфляция составила 0,07%. С начала 2021 г. потребительские цены в России выросли на 7,57%.