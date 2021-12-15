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Экономика

Недельная инфляция в России обновила минимум с сентября

Ведомости

Потребительские цены в России выросли на 0,06% с 7 по 13 декабря по сравнению с предыдущей неделей, следует из материалов Росстата. Это самый низкий показатель со второй недели сентября 2021 г., тогда он составил 0,04%.

Недельная инфляция в России снижается с начала декабря. Так, с 23 по 29 ноября наблюдалось ускорение роста потребительских цен — 0,46%. Росстат объяснил это резким подорожанием туристических поездок в Турцию в преддверии новогодних праздников. Однако в период с 30 ноября по 6 декабря инфляция составила 0,07%. С начала 2021 г. потребительские цены в России выросли на 7,57%.

Среди продуктов питания за прошедшую неделю сильнее всего подорожали огурцы — на 6,7%. Далее следует белокочанная капуста, стоимость которой увеличилась на 5,4%. Цены на яблоки повысились на 0,9%, моркови — на 0,4%. В то же время помидоры подешевели на 1,1%, репчатый лук — на 0,4%, картофель — на 0,1%. Таким образом, плодоовощная продукция подорожала в среднем на 1,3%.

При этом цены на гречку выросли на 1,3%, а на куриные яйца — на 1%. Сахар подорожал на 0,4%, подсолнечное масло — на 0,3%.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 21,6%. При этом бензин подорожал на 0,2%, а на дизельное топливо — на 0,6%.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в ноябре составила 8,4% при цели ЦБ в 4%. Это самый высокий показатель с января 2016 г. Цены на продовольственные товары увеличились на 10,81%, на непродовольственные — на 8,32%, а на услуги — на 5,15%.

По прогнозу ЦБ, по итогам 2021 г. инфляция составит 7,4-7,9%. 9 декабря председатель регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что фактический показатель превысит верхний порог. Минэкономразвития ухудшило свой прогноз по росту потребительских цен в России в этом году с 7,4 до 8% и более.

Ранее по теме: Белоусов допустил новую волну инфляции в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных