Недельная инфляция в России обновила минимум с сентября
Потребительские цены в России выросли на 0,06% с 7 по 13 декабря по сравнению с предыдущей неделей, следует из материалов Росстата. Это самый низкий показатель со второй недели сентября 2021 г., тогда он составил 0,04%.
Недельная инфляция в России снижается с начала декабря. Так, с 23 по 29 ноября наблюдалось ускорение роста потребительских цен — 0,46%. Росстат объяснил это резким подорожанием туристических поездок в Турцию в преддверии новогодних праздников. Однако в период с 30 ноября по 6 декабря инфляция составила 0,07%. С начала 2021 г. потребительские цены в России выросли на 7,57%.
Среди продуктов питания за прошедшую неделю сильнее всего подорожали огурцы — на 6,7%. Далее следует белокочанная капуста, стоимость которой увеличилась на 5,4%. Цены на яблоки повысились на 0,9%, моркови — на 0,4%. В то же время помидоры подешевели на 1,1%, репчатый лук — на 0,4%, картофель — на 0,1%. Таким образом, плодоовощная продукция подорожала в среднем на 1,3%.
При этом цены на гречку выросли на 1,3%, а на куриные яйца — на 1%. Сахар подорожал на 0,4%, подсолнечное масло — на 0,3%.
Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 21,6%. При этом бензин подорожал на 0,2%, а на дизельное топливо — на 0,6%.
Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в ноябре составила 8,4% при цели ЦБ в 4%. Это самый высокий показатель с января 2016 г. Цены на продовольственные товары увеличились на 10,81%, на непродовольственные — на 8,32%, а на услуги — на 5,15%.