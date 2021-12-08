Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на 2021 год
Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на 2021 г. с 7,4-7,9% до 8% и больше, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников, передает ТАСС. По его словам, сейчас инфляция в России находится на пиковом уровне.
Потребительские цены в России в ноябре выросли на 8,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г., сообщил ранее Росстат. Это является максимальным показателем с января 2016 г. С начала 2021 г. потребительские цены в России выросли на 7,51%, превысив прогноз Минэкономразвития в 7,4%. По прогнозу ЦБ, по итогам 2021 г. инфляция составит 7,4-7,9%.
«По оценкам этого года, в общем, понятно, у нас сейчас год к году 8,4%. Безусловно, тут есть некий пик, потому что она [инфляция] "соскочила" с 8,1 до 8,4%. У нас в принципе достаточно сильный рост был уже и в прошлом году — это как бы нам в базе "встанет". В то же время понятно, что она [инфляция], по оценкам, будет вокруг диапазона "8% плюс" по итогам этого года. <…> В этом году итоги будут выше тех оценок, которые и мы, и Центральный банк делали», — сказал Решетников.
Министр считает, что Россия сталкивается и столкнется в следующем году с инфляционным давлением из-за повышенного уровня инфляции в странах ЕС и США.
«Вы знаете цифры и по еврозоне, и по Германии, и по США — нигде инфляция не снижается, практически везде растет. Мы видим и по продовольственному индексу ФАО: октябрь — ноябрь дал +4% дополнительно. Если мы берем по базе 2019 г., там уже почти +40% за два года продовольственной инфляции. Все эти факторы продолжают действовать и будут действовать в следующем году», — пояснил министр.
По словам Решетникова, еще одной причиной роста инфляции стало удорожание услуг, в первую очередь зарубежного туризма. «Особенности есть в методике расчета. Если кратко: берутся по методике зарубежные путевки в режиме "плюс месяц", и поэтому у нас на конец ноября попали новогодние продажи. Это дополнительный всплеск дало», — отметил министр.
Продовольственная инфляция в России также остается на высоких уровнях: по итогам ноября в годовом выражении она снизилась до 10,81% после 10,89% в октябре. Обратная динамика зафиксирована среди непродовольственных товаров: цены на них выросли на 8,32% после 8,17% в предыдущий месяц. Услуги тоже подорожали сильнее, чем в октябре, — на 5,15% после 4,36%. Таким образом, инфляция в сфере услуг в ноябре стала самой высокой с ноября 2017 г. Тогда она составила 5,29%.
Вчера в ходе совещания с правительством и Центральным банком президент России Владимир Путин поставил задачу в 2022 г. вернуть инфляцию к цели в 4%. Высокие темпы роста потребительских цен глава государства назвал главной проблемой граждан страны. Ускорение инфляции наблюдается в России с декабря 2020 г.