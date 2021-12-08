Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на 2021 год

«По оценкам этого года, в общем, понятно, у нас сейчас год к году 8,4%. Безусловно, тут есть некий пик, потому что она [инфляция] "соскочила" с 8,1 до 8,4%. У нас в принципе достаточно сильный рост был уже и в прошлом году — это как бы нам в базе "встанет". В то же время понятно, что она [инфляция], по оценкам, будет вокруг диапазона "8% плюс" по итогам этого года. <…> В этом году итоги будут выше тех оценок, которые и мы, и Центральный банк делали», — сказал Решетников.