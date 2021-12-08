Годовая инфляция в России обновила максимум с января 2016 года

На фоне ускорения инфляции ЦБ с марта шесть раз повышал ключевую ставку. Если в начале весны она находилась на минимальном за всю историю уровне в 4,25% годовых, то за семь месяцев выросла на 3,25 п. п. Такой, как сейчас, ключевая ставка последний раз была в июле 2019 г. Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 17 декабря. 30 ноября на инвестиционном форуме «Россия зовет!» председатель регулятора Эльвира Набиуллина назвала «маловероятным сценарием» сохранение показателя на текущем уровне. Скорее всего, ЦБ еще раз повысит ставку, добавила она. Максимальный рассматриваемый шаг составляет 1 п. п.