Годовая инфляция в России обновила максимум с января 2016 года
Потребительские цены в России в ноябре выросли на 8,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г., сообщил Росстат. Это самая высокая годовая инфляция по итогам месяца с января 2016 г., когда показатель составил 9,77%. В октябре инфляция сложилась на уровне 8,13%. С начала 2021 г. потребительские цены в России выросли на 7,51%, превысив прогноз Минэкономразвития в 7,4%.
Годовая инфляция в продовольственном сегменте по итогам ноября снизилась до 10,81% после 10,89% в октябре. Обратная динамика зафиксирована среди непродовольственных товаров: цены на них выросли на 8,32% после 8,17% в предыдущий месяц. Услуги тоже подорожали сильнее, чем в октябре — на 5,15% после 4,36%. Таким образом, инфляция в сфере услуг в ноябре стала самой высокой с ноября 2017 г. Тогда она составила 5,29%.
По сравнению с октябрем этого года потребительские цены в ноябре выросли на 0,96%. Это меньше, чем месяцем ранее, когда они повысились на 1,11%. Продовольствие подорожало на 1,27% (после 2,17% в октябре по сравнению с сентябрем), непродовольственные товары — на 0,72% (после 0,78%), услуги — на 0,81% (после 0,01%).
«Рост потребительских цен (в месячном выражении. — Ред.) на 1,1% и более зафиксирован в 34 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени — в Магаданской области (на 2,3%) в связи с удорожанием продуктов питания на 4,4%. В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,8%» — заявили в Росстате.
Продукты питания подорожали в ноябре на 12% в годовом выражении и на 1,43% — в месячном, алкоголь — на 2,46 и 0,03% соответственно. За год сильнее всего выросла стоимость охлажденных и мороженых кур (+31,05%), куриных яиц (+26,45%) и плодоовощной продукции (+19,38%). За месяц наиболее заметно увеличились цены на куриные яйца (+5,76%), крупы и бобовые (+3,72%) и сахар (+3,24%). В годовом выражении последний из продуктов подорожал на 5,49%. Стоимость подсолнечного масла за год выросла на 9,56%, за месяц — на 1,2%.
За месяц цены на плодоовощную продукцию повысились на 0,73%. Цены на белокочанную капусту увеличились на 8,2%, огурцы — на 7,7%, свеклу — на 7,6%, чеснок — на 3,6%, картофель — на 3,5%. В то же время на 14,6% подешевели лимоны, на 6,1% — апельсины, на 2,6% — репчатый лук. Также Росстат указал на месячное снижение стоимости водки (-0,5%), коньяка (-0,4%), фруктовых соков (-0,3%) и черного пакетированного чая (-0,1%).
Цены на бензин в ноябре увеличились на 8,07% в годовом выражении, по сравнению с октябрем — на 0,97%. К 6 декабря средняя стоимость литра топлива в России составила 49,87 руб.
Лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) за месяц подешевели на 0,1%, а те, что вне этого списка, подорожали на 0,9%. В целом по сравнению с октябрем стоимость медикаментов в России повысилась на 0,43%, в годовом выражении — на 5,01%.
Ранее Росстат сообщил, что с 23 по 29 ноября 2021 г. потребительские цены в России выросли сразу на 0,46% по сравнению с предыдущей неделей. Это увеличение стало максимальным с начала июня. Подобную динамику в статистическом ведомстве объяснили резким предновогодним подорожанием туристических поездок в Турцию: их стоимость увеличилась сразу на 55,18%. То, что основной вклад в инфляцию в указанный период внес рост цен в сегменте регулируемых и туристических услуг, подтвердили и в Минэкономразвития.
При этом на неделе с 30 ноября по 6 декабря инфляция резко замедлилась — до 0,07%. Это минимальный показатель со второй недели сентября (тогда он составил 0,04%). Так, за последнюю неделю средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 17,1%, отметили в Росстате.
Вчера в ходе совещания с правительством и Центральным банком президент России Владимир Путин поставил задачу в 2022 г. вернуть инфляцию к цели в 4%. Высокие темпы роста потребительских цен глава государства назвал главной проблемой граждан страны. Ускорение инфляции наблюдается в России с декабря 2020 г. Согласно прогнозу ЦБ, по итогам 2021 г. она составит 7,4–7,9% и начнет возвращаться к цели лишь во второй половине 2022 г. Минэкономразвития ожидает, что показатель сложится на уровне 7,4%, но допускает превышение данного значения.
На фоне ускорения инфляции ЦБ с марта шесть раз повышал ключевую ставку. Если в начале весны она находилась на минимальном за всю историю уровне в 4,25% годовых, то за семь месяцев выросла на 3,25 п. п. Такой, как сейчас, ключевая ставка последний раз была в июле 2019 г. Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 17 декабря. 30 ноября на инвестиционном форуме «Россия зовет!» председатель регулятора Эльвира Набиуллина назвала «маловероятным сценарием» сохранение показателя на текущем уровне. Скорее всего, ЦБ еще раз повысит ставку, добавила она. Максимальный рассматриваемый шаг составляет 1 п. п.