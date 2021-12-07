Путин назвал рост инфляции главной проблемой граждан России
Высокие темпы роста инфляции в России на сегодняшний день являются главной проблемой как для экономики, так и для граждан, заявил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Главной проблемой сегодня и для экономики, и для граждан является рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 г. необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%», — сказал он.
Путин отметил, что сейчас рост цен носит глобальный характер. Основной причиной этого президент назвал чрезвычайно мягкую бюджетную политику стран с развитыми экономиками. Ввиду этого снижение темпов роста потребительских цен в стране является одной из задач правительства и Центробанка на 2022 г., подчеркнул президент.
Путин поручил правительству реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент он попросил сделать на расширении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке России, в первую очередь — продовольствия.
Еще одной задачей на следующий год Путин назвал достижение роста реальных располагаемых доходов населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) не ниже прогнозного уровня — 2,5%. Президент напомнил, что правительство уже намерено расширять меры государственной поддержки граждан «по мере роста финансовых возможностей, исходя из ресурсов федерального бюджета», которые, по словам главы государства, «выглядят хорошо».
Сегодня Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022-2024 гг. Согласно документу, объем доходов составит более 25 трлн руб., расходов — 23,7 трлн руб. Таким образом, в следующем году предполагается профицит бюджета в 1,3 трлн руб.
Третьей «стратегической задачей с точки зрения роста доходов граждан» является реализация государственных проектов и программ, добавил Путин. Он пояснил, что это необходимо для обеспеченного долгосрочного роста российской экономики. Президент поручил правительству проанализировать основные факторы, сдерживающие рост, и предложить дополнительные меры для увеличения его темпов.
Инфляция в России преодолела цель ЦБ в 4% в конце прошлого года, после чего продолжила ускоряться. По итогам октября она составила рекордные с начала 2016 г. 8,13% в годовом выражении. При этом продовольственная инфляция составила 10,89%, непродовольственная — 8,17%. Услуги подорожали на 4,36%.
Согласно прогнозу ЦБ, по итогам 2021 г. инфляция в России составит 7,4–7,9% и вернется к цели лишь во второй половине 2022 г. Минэкономразвития ожидает показателя в 7,4%, однако 24 ноября глава ведомства Максим Решетников допустил превышение данного значения.