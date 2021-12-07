Путин назвал рост инфляции главной проблемой граждан России

Инфляция в России преодолела цель ЦБ в 4% в конце прошлого года, после чего продолжила ускоряться. По итогам октября она составила рекордные с начала 2016 г. 8,13% в годовом выражении. При этом продовольственная инфляция составила 10,89%, непродовольственная — 8,17%. Услуги подорожали на 4,36%.