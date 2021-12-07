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Путин подписал закон о федеральном бюджете на ближайшие три года

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Бюджет сформирован на основе прогнозируемого ВВП в объеме 133,3 трлн руб. в 2022 г. и инфляции к концу указанного года в 4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Предполагается, что объем доходов бюджета составит более 25 трлн руб., расходов — 23,7 трлн руб. Таким образом, в следующем году предполагается профицит в 1,3 трлн руб. 

ВВП в 2023 и 2024 гг. может составить 141,9 трлн и 151,5 трлн руб. соответственно при инфляции в 4%. Объем доходов бюджета в указанные годы ожидается на уровне 25,5 трлн и 25,8 трлн руб., расходов — 25,2 трлн и 26,4 трлн руб. соответственно. Профицит бюджета в 2023 г. оценивается в 299,1 млрд руб., дефицит бюджета в 2024 г. — в 522,65 млрд руб. 

Верхний предел внутреннего долга на 1 января 2023 г. может составить 20,8 трлн руб., внешнего — $70,7 млрд, или 58,5 млрд евро, следует из документа. На 1 января 2024 г. эти показатели будут на уровне 23,5 трлн руб. и $71,7 млрд, или 58,8 млрд евро соответственно. На 1 января 2025 г. — 26,3 трлн руб. и $75,7 млрд, или 61,5 млрд евро соответственно. 

Согласно предыдущему закону о федеральном бюджете, его доходы в 2021 г. должны были составить 18,8 трлн руб. при расходах в 21,52 трлн руб. Таким образом, дефицит бюджета оценивался в 2,75 трлн руб. — 2,4% ВВП России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных