Путин подписал закон о федеральном бюджете на ближайшие три года

Бюджет сформирован на основе прогнозируемого ВВП в объеме 133,3 трлн руб. в 2022 г. и инфляции к концу указанного года в 4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Предполагается, что объем доходов бюджета составит более 25 трлн руб., расходов — 23,7 трлн руб. Таким образом, в следующем году предполагается профицит в 1,3 трлн руб.