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Экономика

Регионы получат дотации из федерального бюджета на 1 трлн рублей

Ведомости

Объем помощи регионам из федерального бюджета в 2021 г. году составит 1 трлн руб., в следующем году эта сумма будет не меньше. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая совещание по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки.

«На этот год с учетом дополнительных решений, дотации на обеспечение устойчивости региональных бюджетов предусмотрены в объеме 1 трлн руб. В следующем году базовая сумма не уменьшится, напротив, она будет проиндексирована», — сказал премьер.

По словам Мишустина, правительство дополнительно выделило на сбалансированность бюджетов 45 регионов еще почти 30 млрд руб. Он пояснил, что эти средства пойдут на финансирование расходов на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, а также на социально значимые и первоочередные мероприятия, которые запланировали регионы. Кроме того, эти средства пойдут на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных для людей объектов. 

Он также отметил, что правительство реструктуризировало бюджетные кредиты почти на 220 млрд руб. и выделило долгосрочные займы на замещение рыночного долга регионов и муниципальных образований почти на 335 млрд руб. Кроме того, для 81 субъекта одобрили заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты почти на 484 млрд руб.

Меры поддержки позитивно сказались на экономике регионов: за девять месяцев 2021 г. выпуск товаров и услуг по базовым видам деятельности увеличился почти на 5,5%, причем рост наблюдался во всех федеральных округах. Лидерами по этому показателю стали Центральный (10%) и Северо-Кавказский (7,7%) округа. Профицит был отмечен в 76 регионах, суммарно его размер составил примерно 1,5 трлн руб. С дефицитом исполнены бюджеты лишь девяти регионов — меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Тогда о дефиците отчитались в 35 регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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