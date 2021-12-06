Регионы получат дотации из федерального бюджета на 1 трлн рублей

Меры поддержки позитивно сказались на экономике регионов: за девять месяцев 2021 г. выпуск товаров и услуг по базовым видам деятельности увеличился почти на 5,5%, причем рост наблюдался во всех федеральных округах. Лидерами по этому показателю стали Центральный (10%) и Северо-Кавказский (7,7%) округа. Профицит был отмечен в 76 регионах, суммарно его размер составил примерно 1,5 трлн руб. С дефицитом исполнены бюджеты лишь девяти регионов — меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Тогда о дефиците отчитались в 35 регионах.