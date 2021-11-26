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Экономика

Регионам выделят более 1,5 трлн рублей на развитие инфраструктуры

Ведомости

Российские регионы смогут получить более 1,5 трлн руб. на развитие инфраструктуры, в том числе на реализацию стратегической инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения». Об этом рассказал журналистам замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин.

По его словам, общий объем финансирования, доступный в рамках инициативы, сопоставим с объемом средств, ежегодно выделяемых из бюджета на развитие регионов (1,7 трлн руб. в прошлом году). Программа включает в себя механизмы для стимулирования регионального развития: это реструктуризация бюджетных кредитов и замещение коммерческих долгов бюджетными, а также бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты. 

Последние Галкин назвал ключевым инструментом для развития региональной инфраструктуры. Всего на такие кредиты заложено 500 млрд руб. до 2023 г. Деньги распределяются между субъектами в виде лимитов в зависимости от численности населения и долговой нагрузки, они выдаются на срок не менее 15 лет по ставке не выше 3%. По словам замминистра, уже одобрены заявки от 80 регионов на сумму 473,7 млрд руб., оставшиеся средства будут распределены среди заявленных регионами проектов по конкурсу. Регионы могли заявить один или несколько проектов в рамках выделенного им лимита.

При этом более половины средств (266 млрд руб.) пойдет на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на строительство метро в Челябинске и реконструкцию аэропортов в Марий Эл, Удмуртии и Сахалинской области. Около трети средств (145,7 млрд руб.) будут вложены в инженерную инфраструктуру, например, системы электро- и газоснабжения, а также магистральные сети. Еще примерно 10% пойдут на социальную инфраструктуру, что позволит построить более 120 млн кв. м жилья, сказал Галкин. По словам чиновника, общий объем инвестиций в инфраструктурные проекты составит более 7,2 трлн руб., а их реализация позволит создать почти 362 000 рабочих мест.

Другой механизм — реструктуризация долгов и замещение коммерческих кредитов — позволит высвободить порядка 628 млрд руб. для строительств инфраструктуры, которая необходима инвесторам для реализации новых проектов, отметил Галкин. Такой поддержкой смогут воспользоваться только 72 субъекта, поскольку 6 регионов не привлекали бюджетные кредиты, а у 7 регионов не оказалось средств, которые можно было бы высвободить после реструктуризации.

Правительственная комиссия уже одобрила инфраструктурную поддержку для 316 проектов в 54 регионах на общую сумму 1,8 трлн руб. Среди крупнейших проектов — строительство предприятия транспортного машиностроения в Липецкой области, молочного завода в Новосибирской области, нового микрорайона в Омской области, бальнеологического курорта в Краснодарском крае и кластера солнечной энергетики в Калининградской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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