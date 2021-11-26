Регионам выделят более 1,5 трлн рублей на развитие инфраструктуры

Последние Галкин назвал ключевым инструментом для развития региональной инфраструктуры. Всего на такие кредиты заложено 500 млрд руб. до 2023 г. Деньги распределяются между субъектами в виде лимитов в зависимости от численности населения и долговой нагрузки, они выдаются на срок не менее 15 лет по ставке не выше 3%. По словам замминистра, уже одобрены заявки от 80 регионов на сумму 473,7 млрд руб., оставшиеся средства будут распределены среди заявленных регионами проектов по конкурсу. Регионы могли заявить один или несколько проектов в рамках выделенного им лимита.