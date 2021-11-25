Счетная палата предложила направлять регионам часть доходов с акцизов на табак

Основной причиной роста нелегального оборота табачной продукции Счетная палата назвала «значительное расхождение» между ставками на сигареты в России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В 2021 году разница составила 39-50%. Эффективным инструментом борьбы с такими продажами аудиторы сочли систему маркировки продукции, ставшей обязательной с 1 июля прошлого года. Однако максимальный эффект от этой меры можно получить только при условии регистрации всех участников рынка и отражения операций в государственной информационной системе, заявили аудиторы.