Счетная палата предложила направлять регионам часть доходов с акцизов на табак
Счетная палата рекомендовала внести поправки в Бюджетный кодекс России и направлять часть доходов, полученных с акцизов на табачную продукцию, в бюджеты регионов, следует из документов ведомства. Сейчас эти средства поступают в федеральный бюджет.
Такую меру аудиторы объяснили необходимостью борьбы с рынком нелегальных сигарет. «Сейчас у них [регионов] нет заинтересованности бороться за легальность своих рынков, где продаются сигареты, потому что весь акциз поступает в федеральный бюджет», — пояснил аудитор Счетной палаты, глава направления аудита доходов Николай Батурин.
Отмечается, что предложение поддержали первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин и врио директора департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский. По словам чиновников, с 2017 г. подобная схема распределения доходов применяется в отношении акцизов на крепкий алкоголь и демонстрирует «хороший результат».
Акцизы на табачную продукцию ежегодно приносят федеральному бюджету России около 3% дохода. В 2021 г. объем таких поступлений составит примерно 710 млрд руб., выяснили в Счетной палате. В то же время, по оценке независимого международного агентства Kantar TNS Russia, доля нелегальных продаж сигарет и прочей подобной продукции, с которых налог не взимается, составляет 10,7%. С 2016 г. из-за незаконной реализации таких товаров бюджет потерял примерно 295,6 млрд руб.
Основной причиной роста нелегального оборота табачной продукции Счетная палата назвала «значительное расхождение» между ставками на сигареты в России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В 2021 году разница составила 39-50%. Эффективным инструментом борьбы с такими продажами аудиторы сочли систему маркировки продукции, ставшей обязательной с 1 июля прошлого года. Однако максимальный эффект от этой меры можно получить только при условии регистрации всех участников рынка и отражения операций в государственной информационной системе, заявили аудиторы.