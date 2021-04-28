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Доля нелегальных сигарет в России выросла почти до 11%

Ведомости

В первом квартале 2021 г. доля нелегального рынка сигарет составила 10,7%, говорится в исследовании Kantar TNS, проведенного по заказу крупных табачных компаний — JTI, «Империал Тобакко», «Филип Моррис Интернэшнл» и «БАТ Россия». Его копия есть у «Ведомостей». Согласно документу, ключевым источником нелегальных сигарет в Россию остаются страны ЕАЭС, причем больше половины его приходится на Белоруссию.

При этом по итогам трех кварталов 2020 г. этот показатель составлял лишь 7% против 15,6% годом ранее, отмечается в документе со ссылкой на данные Nielsen IQ. Сокращения тогда удалось добиться в том числе за счет временного закрытия прямых пассажирских перелетов между Арменией и Россией из-за пандемии COVID-19. По оценке игроков российского табачного рынка, в 2021 г. ущерб федеральному бюджету из-за неуплаченных акцизов может составить 100 млрд руб. 

В марте этого года Минздрав предложил включить категорию нагреваемого табака (представлена в стране устройствами Iqos от «Филип Моррис Интернэшнл» и Glo от «БАТ Россия») в действующий Технический регламент ЕАЭС на табачную продукцию. Ранее предполагалась, что эта категория войдет в разрабатываемый сейчас отдельный документ на никотиносодержащую продукцию. Кроме этого, Минздрав в очередной раз предложил ввести обезличенные табачные пачки. Участники рынка заявляли тогда «Ведомостям», что введение всех этих мер лишь ускорит рост нелегального рынка.

Ранее по теме: Власти России и Казахстана хотят включить нагреваемый табак в отраслевой техрегламент ЕАЭС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных