Доля нелегальных сигарет в России выросла почти до 11%

В марте этого года Минздрав предложил включить категорию нагреваемого табака (представлена в стране устройствами Iqos от «Филип Моррис Интернэшнл» и Glo от «БАТ Россия») в действующий Технический регламент ЕАЭС на табачную продукцию. Ранее предполагалась, что эта категория войдет в разрабатываемый сейчас отдельный документ на никотиносодержащую продукцию. Кроме этого, Минздрав в очередной раз предложил ввести обезличенные табачные пачки. Участники рынка заявляли тогда «Ведомостям», что введение всех этих мер лишь ускорит рост нелегального рынка.