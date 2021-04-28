Доля нелегальных сигарет в России выросла почти до 11%
В первом квартале 2021 г. доля нелегального рынка сигарет составила 10,7%, говорится в исследовании Kantar TNS, проведенного по заказу крупных табачных компаний — JTI, «Империал Тобакко», «Филип Моррис Интернэшнл» и «БАТ Россия». Его копия есть у «Ведомостей». Согласно документу, ключевым источником нелегальных сигарет в Россию остаются страны ЕАЭС, причем больше половины его приходится на Белоруссию.
При этом по итогам трех кварталов 2020 г. этот показатель составлял лишь 7% против 15,6% годом ранее, отмечается в документе со ссылкой на данные Nielsen IQ. Сокращения тогда удалось добиться в том числе за счет временного закрытия прямых пассажирских перелетов между Арменией и Россией из-за пандемии COVID-19. По оценке игроков российского табачного рынка, в 2021 г. ущерб федеральному бюджету из-за неуплаченных акцизов может составить 100 млрд руб.
В марте этого года Минздрав предложил включить категорию нагреваемого табака (представлена в стране устройствами Iqos от «Филип Моррис Интернэшнл» и Glo от «БАТ Россия») в действующий Технический регламент ЕАЭС на табачную продукцию. Ранее предполагалась, что эта категория войдет в разрабатываемый сейчас отдельный документ на никотиносодержащую продукцию. Кроме этого, Минздрав в очередной раз предложил ввести обезличенные табачные пачки. Участники рынка заявляли тогда «Ведомостям», что введение всех этих мер лишь ускорит рост нелегального рынка.