Власти России и Казахстана хотят включить нагреваемый табак в отраслевой техрегламент ЕАЭС

С какими еще антитабачными инициативами выступал российский Минздрав

Минздрав РФ неоднократно предлагал принять различные меры, направленные на то, чтобы снизить число курильщиков в стране. В ноябре 2019 г. министерство приняло так называемую антитабачную концепцию, предполагающую, что к 2035 г. количество курящего населения сократится до 21% (на конец 2018 г. этот показатель составлял 29%). Для достижения этой цели чиновники, например, предложили запретить табачным компаниям использовать ароматизаторы и красители при производстве табачных изделий и никотиносодержащей продукции. При этом доля табачных изделий с различными пищевыми ароматами на российском рынке составляет более 80%. Данная инициатива пока так и не была реализована. А пролоббировать введение обезличенных табачных пачек, на которых нельзя будет наносить фирменные цвета и логотипы, Минздрав пытается уже несколько лет. Министерство руководствуется опытом тех стран, где эта мера уже принята, – Великобритании, Франции и Ирландии: число курильщиков там сократилось. Однако представители табачных компаний заявляют, что обезличенные пачки приводят лишь к росту нелегального рынка.