Власти России и Казахстана хотят включить нагреваемый табак в отраслевой техрегламент ЕАЭС

Власти России и Казахстана хотят включить нагреваемый табак в отраслевой техрегламент ЕАЭСЭто может привести к остановке производства стиков для IQOS и glo
Власти Казахстана направили в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложение включить категорию нагреваемого табака в технический регламент ЕАЭС на табачную продукцию. Также в числе предложений увеличение размера надписей и устрашающих картинок, предупреждающих о вреде курения, с нынешних 50% от площади пачки до 65%.
Об этом «Ведомостям» рассказал представитель министерства торговли и интеграции республики. Представитель ЕЭК подтвердил получение предложений и пакетов соответствующих документов к нему. С аналогичными инициативами выступает и Минздрав РФ.
В частности, министерство разработало проект решения Совета ЕЭК, предполагающего включение нагреваемого табака в профильный технический регламент ЕАЭС. Кроме того, российское ведомство предлагает запретить табачным компаниям использовать фирменные цвета, логотипы и изображения, оставив только торговое наименование и название самого изделия. Причем напечатаны они должны быть едиными цветом и шрифтом. Соответствующий проект Минздрав направил в ряд российских министерств и ведомств. «Ведомости» ознакомились с копией проекта, в Минсельхозе, Минэкономики, Минпромторге и Роспотребнадзоре подтвердили его получение.
Технический регламент был принят в 2014 г. и содержит обязательные требования к производству табачной продукции, которые распространяются на все пять стран союза – Россию, Армению, Казахстан, Белоруссию и Киргизию.
Сейчас в него включены только сигареты, сигары и сигариллы, а также различные виды табака и другая подобная продукция. Нагреваемый табак, а также другие альтернативные категории (вейпы, электронные сигареты) в него не входят. Для них предполагается разработка отдельного регламента на никотиносодержащую продукцию, соответствующую работу сейчас ведет ЕАЭС. В рамках российского законодательства (15-ФЗ) нагреваемый табак уже относится к никотиносодержащей, а не табачной продукции, но оно регулирует только торговлю, а не производство.
«Ведомости» направили запросы в профильные министерства остальных стран ЕАЭС, чтобы выяснить, как в этих государствах регулируется нагреваемый табак, но они остались без ответа. В пояснительной записке проекта, подготовленного Минздравом РФ, утверждается, что, согласно законодательству Армении, Белоруссии и Казахстана, нагреваемый табак классифицируется как табачное изделие, но там не уточняется, идет речь о регулировании производства или торговли. На запрос «Ведомостей» в Минздраве РФ также не ответили. Источник «Ведомостей», участвующий в разработке нового техрегламента на никотиносодержащую продукцию, утверждает, что регулирования производства этой категории сегодня нет ни в одной стране союза.
Разрабатываемый сейчас новый документ по большей части относится к жидкостям для электронных систем доставки никотина, способы производства и физические характеристики которых сильно отличаются от нагреваемого табака, говорится в пояснительной записке к проекту, подготовленному Минздравом РФ. В российском министерстве также считают, что раз нагреваемый табак содержит табачное сырье и по способу потребления наиболее близок к видам табачных изделий, то он является объектом регулирования действующего техрегламента.
С какими еще антитабачными инициативами выступал российский Минздрав
Минздрав РФ неоднократно предлагал принять различные меры, направленные на то, чтобы снизить число курильщиков в стране. В ноябре 2019 г. министерство приняло так называемую антитабачную концепцию, предполагающую, что к 2035 г. количество курящего населения сократится до 21% (на конец 2018 г. этот показатель составлял 29%). Для достижения этой цели чиновники, например, предложили запретить табачным компаниям использовать ароматизаторы и красители при производстве табачных изделий и никотиносодержащей продукции. При этом доля табачных изделий с различными пищевыми ароматами на российском рынке составляет более 80%. Данная инициатива пока так и не была реализована. А пролоббировать введение обезличенных табачных пачек, на которых нельзя будет наносить фирменные цвета и логотипы, Минздрав пытается уже несколько лет. Министерство руководствуется опытом тех стран, где эта мера уже принята, – Великобритании, Франции и Ирландии: число курильщиков там сократилось. Однако представители табачных компаний заявляют, что обезличенные пачки приводят лишь к росту нелегального рынка.
Представители табачных компаний с этим категорически не согласны. При потреблении нагреваемого табака отсутствует горение и не выделяется дым, а это, в свою очередь, базовое определение процесса курения, содержащееся в техрегламенте, говорит директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок Philip Morris International в России Александр Мироненко.
Техрегламент содержит требования к компонентам, используемым при производстве сигарет и табака, а также веществам, вырабатываемым в результате курения, объясняет источник «Ведомостей». По его словам, нагреваемый табак – принципиально другой продукт и производится он иначе, а на него хотят распространить требования, которые компании не смогут выполнить, и выпуск может просто остановиться. Нагреваемый табак в России производят Philip Morris International (бренд IQOS) и British American Tobacco (торговая марка glo). У обеих этих компаний налажено производство табачных стиков (аналог сигареты), вставляемых в устройство, которое их нагревает. Сами устройства производители импортируют.
Кроме того, принятие данной меры будет противоречить действующему международному законодательству, отмечает Мироненко. Так, в январе 2020 г. Всемирная таможенная организация внесла изменения в Гармонизированную систему, где выделила никотиносодержащую продукцию, включая нагреваемый табак, в отдельную категорию, присвоив ей собственный таможенный код.
Что касается введения обезличенных пачек, табачные компании уже смирились с тем, что власти постепенно отбирают у них все возможные маркетинговые инструменты, говорит управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев. Введение обезличенных пачек, по его мнению, не отразится на спросе со стороны тех потребителей, которые уже давно курят, – они будут приходить в магазин и просить у продавца привычные им бренды независимо от того, что изображено на упаковках.
Однако это нововведение, безусловно, приведет к сокращению числа новых курильщиков и поскольку нынешнее поколение в рамках естественного процесса постепенно будет умирать, то в глобальной перспективе продажи не просто будут падать, а рано или поздно полностью сойдут на нет, считает Андреев. Пока спрос остается, производители пытаются находить скрытые возможности для продвижения своей продукции: нанимают амбассадоров, создают сигареты и стики с разными вкусами, вставляют вкладыши в упаковки.