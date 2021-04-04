Что такое меланхолия управленца и как с нею бороться

Машинисты на своей старой работе годами справлялись с рискованными ситуациями, постоянно чувствуя большую ответственность за жизни других. Вот что сказал один из них: «В поезде метро может находиться от 600 до 800 пассажиров, и мы несем ответственность за них, за безопасность и за все, что происходит». Машинисты отметили, что они должны были быть «очень внимательными» и «осторожными», не совершать ошибок и всегда помнить, что «постоянно подвергают жизни людей риску». Их чувство личной ответственности особенно усиливалось во время чрезвычайных ситуаций, таких как самоубийства, или в случаях, когда пассажиры прыгали на рельсы перед приближающимся поездом. Эти события оставались в памяти годами.