Что такое меланхолия управленца и как с нею бороться

Что такое меланхолия управленца и как с нею боротьсяЧто важно для только что назначенного управленца, кроме опыта и навыков
Многим специалистам, назначенным на руководящую должность, новая работа кажется менее значимой, чем прежняя. Недовольство ситуацией может подтолкнуть нового руководителя к увольнению вскоре после назначения, что может нанести огромный урон как его карьере, так и организации.
Каким образом организации могут спрогнозировать, кто из сотрудников столкнется с управленческой меланхолией (разочарованием на руководящей должности)? Наше исследование, основанное на интервью с недавно назначенными супервайзерами, работающими в системе метро Парижа, может дать ответ на этот вопрос.
Мы опросили 58 человек из двух групп: первая – машинисты, вторая – билетные кассиры на станциях. И обнаружили, что только машинисты поездов метро говорили о меланхоличном настроении. Это позволяет предположить, что ожидания, которые люди переносят со своей прошлой работы на новую, могут быть ключом к пониманию этих различий.
Машинисты на своей старой работе годами справлялись с рискованными ситуациями, постоянно чувствуя большую ответственность за жизни других. Вот что сказал один из них: «В поезде метро может находиться от 600 до 800 пассажиров, и мы несем ответственность за них, за безопасность и за все, что происходит». Машинисты отметили, что они должны были быть «очень внимательными» и «осторожными», не совершать ошибок и всегда помнить, что «постоянно подвергают жизни людей риску». Их чувство личной ответственности особенно усиливалось во время чрезвычайных ситуаций, таких как самоубийства, или в случаях, когда пассажиры прыгали на рельсы перед приближающимся поездом. Эти события оставались в памяти годами.