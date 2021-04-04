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Что такое меланхолия управленца и как с нею бороться

Что важно для только что назначенного управленца, кроме опыта и навыков
Нишани Бурмо Мишель Антеби
Варвара Гранкова / Ведомости

Многим специалистам, назначенным на руководящую должность, новая работа кажется менее значимой, чем прежняя. Недовольство ситуацией может подтолкнуть нового руководителя к увольнению вскоре после назначения, что может нанести огромный урон как его карьере, так и организации.

Каким образом организации могут спрогнозировать, кто из сотрудников столкнется с управленческой меланхолией (разочарованием на руководящей должности)? Наше исследование, основанное на интервью с недавно назначенными супервайзерами, работающими в системе метро Парижа, может дать ответ на этот вопрос.

Мы опросили 58 человек из двух групп: первая – машинисты, вторая – билетные кассиры на станциях. И обнаружили, что только машинисты поездов метро говорили о меланхоличном настроении. Это позволяет предположить, что ожидания, которые люди переносят со своей прошлой работы на новую, могут быть ключом к пониманию этих различий.

Машинисты на своей старой работе годами справлялись с рискованными ситуациями, постоянно чувствуя большую ответственность за жизни других. Вот что сказал один из них: «В поезде метро может находиться от 600 до 800 пассажиров, и мы несем ответственность за них, за безопасность и за все, что происходит». Машинисты отметили, что они должны были быть «очень внимательными» и «осторожными», не совершать ошибок и всегда помнить, что «постоянно подвергают жизни людей риску». Их чувство личной ответственности особенно усиливалось во время чрезвычайных ситуаций, таких как самоубийства, или в случаях, когда пассажиры прыгали на рельсы перед приближающимся поездом. Эти события оставались в памяти годами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных