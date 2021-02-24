Почему неопытные директора успешнее многих опытных

В чем же причина отставания многих опытных лидеров? Опросив 50 членов советов директоров и гендиректоров, ученые предположили, что те слишком сильно опираются на прежний опыт, чересчур озабочены урезанием затрат и менее гибки, чем новички (обычно они уделяют больше внимания росту доходов). «Те, кто возглавил компанию впервые, больше думают о долгосрочной перспективе и о балансе прибыльности и роста дохода, что отражается на показателях, – пишут авторы исследования. – Даже если у компании не все гладко, новички думают и об окупаемости капитала, и о росте». Кроме того, гендиректора с опытом остаются в должности в среднем шесть лет, а без опыта – девять лет (просто потому, что они в среднем моложе).