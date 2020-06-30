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В режиме самоизоляции руководители стали чаще ссориться с подчиненными

Что спровоцировало эти конфликты
Мария Подцероб
Варвара Гранкова для Ведомостей

Почти половина сотрудников (43%) в последние месяцы вступали в частые конфликты с начальством и коллегами, 19% руководителей тоже стали чаще ругаться с подчиненными, показал опрос 1743 владельцев, руководителей и специалистов российских компаний, проведенный в июне компанией – разработчиком ПО для совместной работы и CRM-систем «Мегаплан». Большинство сотрудников (56,4%) говорили, что периодически сталкивались с грубым обращением на работе и до пандемии: 41,2% жаловались на хамство руководителей, 15,2% – на грубое отношение со стороны коллег. Однако пандемия и режим самоизоляции еще больше обострили эти конфликты.

По наблюдениям гендиректора «Мегаплана» Сергея Козлова, во время режима самоизоляции конфликт сотрудников с руководством чаще всего вспыхивал из-за того, что сотрудники стали хуже работать или срывают сроки сдачи работы. Руководители раздражались на сотрудников по этим двум поводам и раньше, но в режиме удаленной работы такие конфликты участились из-за непрозрачности бизнес-процессов, отсутствия обратной связи со стороны руководства и неправильной постановки задач.

Татьяна Григоренко, директор по персоналу группы медицинских компаний «Инновация», не может припомнить острых конфликтов между руководством и сотрудниками компании, но говорит, что без взаимных обид в эти месяцы не обошлось. Еще в апреле у многих сотрудников стал растягиваться рабочий день – в удаленном режиме пришлось работать каждый день допоздна, и руководство привыкло, что сотрудникам можно писать и звонить в любое время, в том числе в выходные дни. В мае сотрудники начали жаловаться, что не могут работать круглосуточно и хотели бы отдыхать в выходные и праздники. А руководители считали, что если они сами много работают, то и подчиненные не должны отлынивать от работы.

Мария Макарушкина, партнер компании «Экопси консалтинг», вспоминает клиента – руководителя IT-компании, который во время режима самоизоляции неоднократно ссорился с подчиненными из-за того, что те нарушали принятые в компании правила работы над проектами и либо сдавали клиентам проекты в недоработанном виде, либо проявляли слишком много инициативы в работе с проектами, мало советовались с начальством и выдавали не тот результат, который от них ожидали. Этот же руководитель был недоволен тем, что подчиненные не сразу отвечают на его звонки и письма в мессенджере и что он иногда часами не получает от них обратной связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных