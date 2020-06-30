В режиме самоизоляции руководители стали чаще ссориться с подчиненными

Татьяна Григоренко, директор по персоналу группы медицинских компаний «Инновация», не может припомнить острых конфликтов между руководством и сотрудниками компании, но говорит, что без взаимных обид в эти месяцы не обошлось. Еще в апреле у многих сотрудников стал растягиваться рабочий день – в удаленном режиме пришлось работать каждый день допоздна, и руководство привыкло, что сотрудникам можно писать и звонить в любое время, в том числе в выходные дни. В мае сотрудники начали жаловаться, что не могут работать круглосуточно и хотели бы отдыхать в выходные и праздники. А руководители считали, что если они сами много работают, то и подчиненные не должны отлынивать от работы.