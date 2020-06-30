В режиме самоизоляции руководители стали чаще ссориться с подчиненными

В режиме самоизоляции руководители стали чаще ссориться с подчиненнымиЧто спровоцировало эти конфликты
Почти половина сотрудников (43%) в последние месяцы вступали в частые конфликты с начальством и коллегами, 19% руководителей тоже стали чаще ругаться с подчиненными, показал опрос 1743 владельцев, руководителей и специалистов российских компаний, проведенный в июне компанией – разработчиком ПО для совместной работы и CRM-систем «Мегаплан». Большинство сотрудников (56,4%) говорили, что периодически сталкивались с грубым обращением на работе и до пандемии: 41,2% жаловались на хамство руководителей, 15,2% – на грубое отношение со стороны коллег. Однако пандемия и режим самоизоляции еще больше обострили эти конфликты.
По наблюдениям гендиректора «Мегаплана» Сергея Козлова, во время режима самоизоляции конфликт сотрудников с руководством чаще всего вспыхивал из-за того, что сотрудники стали хуже работать или срывают сроки сдачи работы. Руководители раздражались на сотрудников по этим двум поводам и раньше, но в режиме удаленной работы такие конфликты участились из-за непрозрачности бизнес-процессов, отсутствия обратной связи со стороны руководства и неправильной постановки задач.
Татьяна Григоренко, директор по персоналу группы медицинских компаний «Инновация», не может припомнить острых конфликтов между руководством и сотрудниками компании, но говорит, что без взаимных обид в эти месяцы не обошлось. Еще в апреле у многих сотрудников стал растягиваться рабочий день – в удаленном режиме пришлось работать каждый день допоздна, и руководство привыкло, что сотрудникам можно писать и звонить в любое время, в том числе в выходные дни. В мае сотрудники начали жаловаться, что не могут работать круглосуточно и хотели бы отдыхать в выходные и праздники. А руководители считали, что если они сами много работают, то и подчиненные не должны отлынивать от работы.
Мария Макарушкина, партнер компании «Экопси консалтинг», вспоминает клиента – руководителя IT-компании, который во время режима самоизоляции неоднократно ссорился с подчиненными из-за того, что те нарушали принятые в компании правила работы над проектами и либо сдавали клиентам проекты в недоработанном виде, либо проявляли слишком много инициативы в работе с проектами, мало советовались с начальством и выдавали не тот результат, который от них ожидали. Этот же руководитель был недоволен тем, что подчиненные не сразу отвечают на его звонки и письма в мессенджере и что он иногда часами не получает от них обратной связи.