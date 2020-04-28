Как работодатели помогают сотрудникам побороть стресс

Люди тревожатся и из-за того, что у них плохо получается трудиться удаленно. 24% не могут как следует сосредоточиться на работе, 22% жалуются, что объемы работы выросли и они перестали с ней справляться. Почти столько же опрошенных говорят, что трудно работать дома с детьми и что продуктивность команды в удаленном режиме упала.