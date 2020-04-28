Как работодатели помогают сотрудникам побороть стресс

Как работодатели помогают сотрудникам побороть стрессИ насколько эффективна эта помощь
Около 30% работников, трудясь из дома, испытывают тревогу, а еще 10% – сильный стресс, показал опрос работников и руководителей, проведенный в середине апреля компанией Hays. Многие компании уже объявили, что оказывают психологическую поддержку сотрудникам. Но какая именно помощь нужна сотрудникам?
Уволят или нет
Часть тревожных настроений сотрудников связана с пандемией и самоизоляцией. По данным Hays, 44% из 458 опрошенных специалистов и руководителей разного уровня заявили, что им тяжело все время сидеть дома, столько же респондентов нервничают из-за новостей о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и мире, 39% беспокоит отсутствие физической активности, каждый третий испытывает страх за здоровье свое и близких.
Люди тревожатся и из-за того, что у них плохо получается трудиться удаленно. 24% не могут как следует сосредоточиться на работе, 22% жалуются, что объемы работы выросли и они перестали с ней справляться. Почти столько же опрошенных говорят, что трудно работать дома с детьми и что продуктивность команды в удаленном режиме упала.