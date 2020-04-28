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Как работодатели помогают сотрудникам побороть стресс

И насколько эффективна эта помощь
Елена Федотова Юлиана Петрова
Варвара Гранкова

Около 30% работников, трудясь из дома, испытывают тревогу, а еще 10% – сильный стресс, показал опрос работников и руководителей, проведенный в середине апреля компанией Hays. Многие компании уже объявили, что оказывают психологическую поддержку сотрудникам. Но какая именно помощь нужна сотрудникам?

Уволят или нет

Часть тревожных настроений сотрудников связана с пандемией и самоизоляцией. По данным Hays, 44% из 458 опрошенных специалистов и руководителей разного уровня заявили, что им тяжело все время сидеть дома, столько же респондентов нервничают из-за новостей о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и мире, 39% беспокоит отсутствие физической активности, каждый третий испытывает страх за здоровье свое и близких.

Люди тревожатся и из-за того, что у них плохо получается трудиться удаленно. 24% не могут как следует сосредоточиться на работе, 22% жалуются, что объемы работы выросли и они перестали с ней справляться. Почти столько же опрошенных говорят, что трудно работать дома с детьми и что продуктивность команды в удаленном режиме упала. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных