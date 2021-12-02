Песков заявил об отсутствии «всплеска инфляции» в России
Инфляция в России сейчас высокая, но «резкого всплеска» нет, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Резкого всплеска инфляции нет. Сама по себе инфляция высокая, да, это предмет озабоченности, и этим занимаются, это постоянный вопрос повестки дня президента и правительства. И это постоянно обсуждается на совещаниях по экономическим вопросам», — сказал он.
По словам Пескова, меры, которые принимает правительство, позволяют избежать резких скачков инфляции в России. Тем не менее темпы роста потребительских цен сейчас «выше, чем хотелось бы» и «чем запланировано». Это имеет негативные последствия, добавил представитель Кремля.
«Но работа ведется, и, по крайней мере, удается как-то амортизировать ситуацию и не допускать резких скачков», — резюмировал он.
Вчера Росстат сообщил, что недельная инфляция в период с 23 по 29 ноября выросла более чем в два раза по сравнению с предыдущей неделей и составила 0,46%. Этот показатель стал самым высоким с начала июля: аналогичный уровень недельной инфляции был зафиксирован с 29 июня по 5 июля. В статистическом ведомстве такую динамику связали с резким подорожанием туристических поездок в Турцию перед новогодними праздниками: цены на путешествия в эту страну повысились за неделю сразу на 55,18% после 4,69% ранее.
Годовая инфляция, по данным Минэкономразвития, к 29 ноября достигла 8,38% после 8,05% к 22 ноября. С начала года цены выросли уже на 7,51%. Целью по инфляции в России являются 4%.
Согласно прогнозу Центробанка, по итогам 2021 г. инфляция в России составит 7,4–7,9% и вернется к цели лишь во второй половине 2022 г. Минэкономразвития ожидает, что показатель сложится на уровне 7,4%, однако 24 ноября глава ведомства Максим Решетников допустил превышение данного значения.
Ранее, на пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» президент страны Владимир Путин назвал несколько причин высокой инфляции сейчас. Среди них — дефицит ряда товаров на фоне разрыва цепочек поставок ввиду закрытых границ и действующих коронавирусных ограничений, мягкая бюджетная политика, проводимая в большинстве развитых стран, «масштабное вливание средств в экономику» и глобальный энергетический кризис.