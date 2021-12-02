Песков заявил об отсутствии «всплеска инфляции» в России

Вчера Росстат сообщил, что недельная инфляция в период с 23 по 29 ноября выросла более чем в два раза по сравнению с предыдущей неделей и составила 0,46%. Этот показатель стал самым высоким с начала июля: аналогичный уровень недельной инфляции был зафиксирован с 29 июня по 5 июля. В статистическом ведомстве такую динамику связали с резким подорожанием туристических поездок в Турцию перед новогодними праздниками: цены на путешествия в эту страну повысились за неделю сразу на 55,18% после 4,69% ранее.