Годовая инфляция в октябре превысила 8%
Годовая инфляция в России в октябре составила 8,13%, преодолев порог в 8% впервые с февраля 2016 г., следует из данных Росстата. Текущий показатель является рекордным с января 2016 г.: тогда он сложился на уровне 9,77%, а уже на следующий месяц упал до 8,06%.
По сравнению с сентябрем 2021 г. потребительские цены в октябре увеличились на 1,11%. Это максимальный месячный рост с марта 2015 г. Показатель превысил 1% впервые с января 2019 г. В целом с начала этого года стоимость товаров и услуг, учитываемых Росстатом при расчете инфляции, повысились на 6,49%.
Продовольственные товары подорожали в октябре на 10,89% в годовом выражении и на 2,17% — в месячном. Непродовольственные товары выросли в цене на 8,17% год к году и на 0,78% месяц к месяцу. Стоимость услуг выросла за год на 4,36%, за месяц — на 0,01%.
«Рост потребительских цен на 1,2% и более (в месячном выражении. — Ред.) зафиксирован в 49 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени — в Республике Северная Осетия-Алания (на 2,1%) в связи с удорожанием продуктов питания на 4,1%» — рассказал Росстат. В Москве цены выросли на 0,7%, а в Санкт-Петербурге — на 1,2%.
Отдельно в статистическом ведомстве указали на продолжающееся удорожание плодоовощной продукции в среднем по России. В октябре их стоимость увеличилась на 25,6% в годовом выражении и на 8,65% по сравнению с сентябрем. В частности, за месяц цены на огурцы повысились на 48,7%, помидоры — на 43,8%, картофель — на 15,5%, апельсины — на 10,7%, бананы — на 5,8%. В то же время на 14,9% подешевели лимоны, на 5% — яблоки, 2,4% — репчатый лук, 1,9% — виноград, 1,8% — морковь, 0,2% — белокочанная капуста.
Куриные яйца подорожали в среднем за месяц на 12,7%. Стоимость сахара выросла на 2%, а подсолнечного масла — на 0,6%.
Цены на бензин за год увеличились на 7,09%, по сравнению с сентябрем — на 0,62%. К 1 ноября средняя стоимость литра топлива в России составила 49,31 руб.
Лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) за месяц подорожали на 0,3%, а вне этого списка — на 1,5%. В целом за месяц стоимость медикаментов в России повысилась на 0,88%, в годовом выражении — на 5,7%.
Целевым показателем по инфляции в России, к которому стремится Центробанк, являются 4%. Этот порог темпы роста потребительских цен преодолели еще в декабре прошлого года, после чего продолжили ускоряться. На этом фоне ЦБ с марта стал повышать ключевую ставку с исторически минимальных 4,25%: сейчас она составляет уже 7,5%. Согласно обновленному прогнозу регулятора, инфляция в стране по итогам года составит 7,4–7,9% и вернется к цели лишь во второй половине 2022 г.