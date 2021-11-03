Годовая инфляция в октябре превысила 8%

Отдельно в статистическом ведомстве указали на продолжающееся удорожание плодоовощной продукции в среднем по России. В октябре их стоимость увеличилась на 25,6% в годовом выражении и на 8,65% по сравнению с сентябрем. В частности, за месяц цены на огурцы повысились на 48,7%, помидоры — на 43,8%, картофель — на 15,5%, апельсины — на 10,7%, бананы — на 5,8%. В то же время на 14,9% подешевели лимоны, на 5% — яблоки, 2,4% — репчатый лук, 1,9% — виноград, 1,8% — морковь, 0,2% — белокочанная капуста.