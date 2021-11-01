Медведев заявил о наступлении продовольственного кризиса в мире

По прогнозам Всемирной продовольственной программы ООН — крупнейшей гуманитарной организации в мире, — количество людей в мире, испытывающих нехватку продовольствия, к концу текущего года достигнет 270,5 млн человек в 80 странах. В начале пандемии это число составляло 151 млн. При этом около половины из них приходится на десять стран — Афганистан, Венесуэлу, Гаити, Демократическую Республику Конго, Йемен, Нигерию, Сирию, Судан, Южный Судан и Эфиопию. Уже сейчас, по данным организации, на грани голода находятся 41 млн человек в 43 странах (в 2019 г. — 27 млн).