Медведев заявил о наступлении продовольственного кризиса в мире
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о наступлении мирового продовольственного кризиса из-за кризиса экономического, вызванного пандемией COVID-19.
«Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция», — написал бывший российский президент и премьер в статье, опубликованной в «Российской газете».
Медведев отметил, что экономический спад в пандемию серьезнее мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, большинство развитых стран выйдут на докризисный уровень к концу 2022 г., а развивающиеся страны — не ранее 2024.
По словам Медведева, преодолеть последствия глобального спада можно будет только с помощью эффективной политики, направленной на дальнейшее восстановление экономики, а также удержания ценовой стабильности. «Уже сейчас высокий уровень долга в некоторых странах и невиданные темпы инфляции стали новыми вызовами на пути к этим целям. Многое будет зависеть и от темпов возобновления внешнеторгового оборота, особенно в плане экспорта-импорта услуг. Точных прогнозов дать сейчас не может никто», — добавил он.
По прогнозам Всемирной продовольственной программы ООН — крупнейшей гуманитарной организации в мире, — количество людей в мире, испытывающих нехватку продовольствия, к концу текущего года достигнет 270,5 млн человек в 80 странах. В начале пандемии это число составляло 151 млн. При этом около половины из них приходится на десять стран — Афганистан, Венесуэлу, Гаити, Демократическую Республику Конго, Йемен, Нигерию, Сирию, Судан, Южный Судан и Эфиопию. Уже сейчас, по данным организации, на грани голода находятся 41 млн человек в 43 странах (в 2019 г. — 27 млн).
Накануне исполнительный директор программы Дэвид Билли заявил, что на борьбу с угрозой голода и его последствиями для человечества необходимо выделить около $6 млрд.