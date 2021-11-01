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Медведев заявил о наступлении продовольственного кризиса в мире

Ведомости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о наступлении мирового продовольственного кризиса из-за кризиса экономического, вызванного пандемией COVID-19.

«Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция», — написал бывший российский президент и премьер в статье, опубликованной в «Российской газете».

Медведев отметил, что экономический спад в пандемию серьезнее мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, большинство развитых стран выйдут на докризисный уровень к концу 2022 г., а развивающиеся страны — не ранее 2024.

По словам Медведева, преодолеть последствия глобального спада можно будет только с помощью эффективной политики, направленной на дальнейшее восстановление экономики, а также удержания ценовой стабильности. «Уже сейчас высокий уровень долга в некоторых странах и невиданные темпы инфляции стали новыми вызовами на пути к этим целям. Многое будет зависеть и от темпов возобновления внешнеторгового оборота, особенно в плане экспорта-импорта услуг. Точных прогнозов дать сейчас не может никто», — добавил он.

По прогнозам Всемирной продовольственной программы ООН — крупнейшей гуманитарной организации в мире, — количество людей в мире, испытывающих нехватку продовольствия, к концу текущего года достигнет 270,5 млн человек в 80 странах. В начале пандемии это число составляло 151 млн. При этом около половины из них приходится на десять стран — Афганистан, Венесуэлу, Гаити, Демократическую Республику Конго, Йемен, Нигерию, Сирию, Судан, Южный Судан и Эфиопию. Уже сейчас, по данным организации, на грани голода находятся 41 млн человек в 43 странах (в 2019 г. — 27 млн).

Накануне исполнительный директор программы Дэвид Билли заявил, что на борьбу с угрозой голода и его последствиями для человечества необходимо выделить около $6 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных