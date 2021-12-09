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Экономика

Набиуллина допустила рост инфляции в России выше 7,9% по итогам года

Ведомости

Инфляция в России по итогам 2021 г. может превысить 7,9%, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«У нас в конце года инфляция сильно волатильна, последние недельные данные двигались по синусоиде — то выше, то ниже сезонных значений. Поэтому в декабре эти волатильные разовые факторы могут повлиять на конечную точку. Да, инфляция может быть и чуть выше верхней границы нашего прогноза в 7,9%, это вполне может случиться», — сказала она в интервью «РИА Новостям».

Совет директоров ЦБ, принимая решения по ключевой ставке, учитывает устойчивые факторы инфляции, а не краткосрочные колебания, отметила Набиуллина. По ее словам, согласно предварительным данным ноября, «устойчивая составляющая инфляции, кажется, перестала расти».

Годовая инфляция по итогам ноября составила 8,4% при цели в 4%, сообщил вчера Росстат. Этот показатель является максимальным с января 2016 г. При этом в продовольственном сегменте темпы роста потребительских цен снизились до 10,81% после 10,89% в октябре. Темпы подорожания непродовольственных товаров, наоборот, ускорились с 8,17 до 8,32%, услуг — с 4,36 до 5,15%.

Инфляция в России превысила цель в 4% в конце прошлого года и затем продолжила расти. По прогнозу ЦБ, по итогам 2021 г. она составит 7,4-7,9%. Минэкономразвития вчера ухудшило свой прогноз с 7,4 до 8% и более.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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