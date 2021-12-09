Набиуллина допустила рост инфляции в России выше 7,9% по итогам года

«У нас в конце года инфляция сильно волатильна, последние недельные данные двигались по синусоиде — то выше, то ниже сезонных значений. Поэтому в декабре эти волатильные разовые факторы могут повлиять на конечную точку. Да, инфляция может быть и чуть выше верхней границы нашего прогноза в 7,9%, это вполне может случиться», — сказала она в интервью «РИА Новостям».