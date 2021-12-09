Набиуллина допустила рост инфляции в России выше 7,9% по итогам года
Инфляция в России по итогам 2021 г. может превысить 7,9%, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
«У нас в конце года инфляция сильно волатильна, последние недельные данные двигались по синусоиде — то выше, то ниже сезонных значений. Поэтому в декабре эти волатильные разовые факторы могут повлиять на конечную точку. Да, инфляция может быть и чуть выше верхней границы нашего прогноза в 7,9%, это вполне может случиться», — сказала она в интервью «РИА Новостям».
Совет директоров ЦБ, принимая решения по ключевой ставке, учитывает устойчивые факторы инфляции, а не краткосрочные колебания, отметила Набиуллина. По ее словам, согласно предварительным данным ноября, «устойчивая составляющая инфляции, кажется, перестала расти».
Годовая инфляция по итогам ноября составила 8,4% при цели в 4%, сообщил вчера Росстат. Этот показатель является максимальным с января 2016 г. При этом в продовольственном сегменте темпы роста потребительских цен снизились до 10,81% после 10,89% в октябре. Темпы подорожания непродовольственных товаров, наоборот, ускорились с 8,17 до 8,32%, услуг — с 4,36 до 5,15%.
Инфляция в России превысила цель в 4% в конце прошлого года и затем продолжила расти. По прогнозу ЦБ, по итогам 2021 г. она составит 7,4-7,9%. Минэкономразвития вчера ухудшило свой прогноз с 7,4 до 8% и более.