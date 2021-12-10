Белоусов допустил новую волну инфляции в 2022 году
Россия в 2022 г. может столкнуться с очередной волной инфляции, связанной с продовольствием, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, слова которого передает «РИА Новости».
«Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна — она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 г., во втором полугодии особенно», — сказал Белоусов на форуме «Сделано в России».
9 декабря председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России по итогам 2021 г. может превысить 7,9%. Годовая инфляция по итогам ноября составила 8,4% при цели в 4%, сообщал Росстат 8 декабря.
Этот показатель является максимальным с января 2016 г. При этом в продовольственном сегменте темпы роста потребительских цен снизились до 10,81% после 10,89% в октябре. Темпы подорожания непродовольственных товаров, наоборот, ускорились с 8,17 до 8,32%, услуг — с 4,36 до 5,15%.
8 декабря Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на 2021 г. с 7,4-7,9% до 8% и больше.