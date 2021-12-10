Белоусов допустил новую волну инфляции в 2022 году

«Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна — она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 г., во втором полугодии особенно», — сказал Белоусов на форуме «Сделано в России».