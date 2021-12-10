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Экономика

Белоусов допустил новую волну инфляции в 2022 году

Ведомости

Россия в 2022 г. может столкнуться с очередной волной инфляции, связанной с продовольствием, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, слова которого передает «РИА Новости».

«Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна — она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 г., во втором полугодии особенно», — сказал Белоусов на форуме «Сделано в России».

9 декабря председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России по итогам 2021 г. может превысить 7,9%. Годовая инфляция по итогам ноября составила 8,4% при цели в 4%, сообщал Росстат 8 декабря.

Этот показатель является максимальным с января 2016 г. При этом в продовольственном сегменте темпы роста потребительских цен снизились до 10,81% после 10,89% в октябре. Темпы подорожания непродовольственных товаров, наоборот, ускорились с 8,17 до 8,32%, услуг — с 4,36 до 5,15%.

8 декабря Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на 2021 г. с 7,4-7,9% до 8% и больше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных