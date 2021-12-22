Мишустин назвал рост цен в России «платой за открытость экономики»
Ситуация с ростом цен на товары и услуги в России является «платой за открытость экономики», это связано в том числе с объемом импорта, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с членами экспертного совета при правительстве. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, они многими странами нарушаются. Эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти очень неожиданно в страну, потому что по количеству импорта и так далее, — это такая плата за открытость экономики, и это сброс в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все еще импортирует товары», — сказал глава кабмина.
Инфляция в России сейчас в основном импортируемая, резюмировал Мишустин. Он отметил, что ситуация с ценами в настоящий момент в целом «непростая» и «нестабильная».
По словам премьер-министра, у правительства есть на это «соответствующие ответы и стратегии». В частности, речь идет о развитии импортозамещения и наращивании потенциала отечественной агропромышленности.
По данным Минэкономразвития, годовая инфляция к 20 декабря составила 8,22% при цели Центробанка в 4%. Кроме того, Росстат зафиксировал уже второй за месяц всплеск недельной инфляции: потребительские цены выросли на 0,32% с 14 по 20 декабря по сравнению с предыдущей неделей, тогда как с 7 по 13 декабря — на 0,06%. Ведомства объяснили это подорожанием туристических поездок, а также заметным увеличением стоимости плодоовощной продукции и ряда других продовольственных и непродовольственных товаров.
Согласно последним оценкам Минэкономразвития и ЦБ, по итогам этого года инфляция сложится на уровне примерно в 8%, но будет меньше ноябрьского значения в 8,4%. К цели в 4% темпы роста потребительских цен вернутся ближе к концу 2022 г., заявила на пресс-конференции 17 декабря председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В целом с начала 2021 г. и к 20 декабря инфляция в России составила 7,98%.
30 ноября, на пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», президент страны Владимир Путин назвал несколько причин высокой инфляции. Среди них — дефицит ряда товаров на фоне разрыва цепочек поставок ввиду закрытых границ и действующих коронавирусных ограничений, мягкая бюджетная политика, проводимая в большинстве развитых стран, «масштабное вливание средств в экономику» и глобальный энергетический кризис.