Газета
Экономика

Мишустин назвал рост цен в России «платой за открытость экономики»

Ведомости

Ситуация с ростом цен на товары и услуги в России является «платой за открытость экономики», это связано в том числе с объемом импорта, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с членами экспертного совета при правительстве. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». 

«Макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, они многими странами нарушаются. Эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти очень неожиданно в страну, потому что по количеству импорта и так далее, — это такая плата за открытость экономики, и это сброс в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все еще импортирует товары», — сказал глава кабмина.

Инфляция в России сейчас в основном импортируемая, резюмировал Мишустин. Он отметил, что ситуация с ценами в настоящий момент в целом «непростая» и «нестабильная». 

По словам премьер-министра, у правительства есть на это «соответствующие ответы и стратегии». В частности, речь идет о развитии импортозамещения и наращивании потенциала отечественной агропромышленности.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция к 20 декабря составила 8,22% при цели Центробанка в 4%. Кроме того, Росстат зафиксировал уже второй за месяц всплеск недельной инфляции: потребительские цены выросли на 0,32% с 14 по 20 декабря по сравнению с предыдущей неделей, тогда как с 7 по 13 декабря — на 0,06%. Ведомства объяснили это подорожанием туристических поездок, а также заметным увеличением стоимости плодоовощной продукции и ряда других продовольственных и непродовольственных товаров. 

Согласно последним оценкам Минэкономразвития и ЦБ, по итогам этого года инфляция сложится на уровне примерно в 8%, но будет меньше ноябрьского значения в 8,4%. К цели в 4% темпы роста потребительских цен вернутся ближе к концу 2022 г., заявила на пресс-конференции 17 декабря председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В целом с начала 2021 г. и к 20 декабря инфляция в России составила 7,98%.

30 ноября, на пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», президент страны Владимир Путин назвал несколько причин высокой инфляции. Среди них — дефицит ряда товаров на фоне разрыва цепочек поставок ввиду закрытых границ и действующих коронавирусных ограничений, мягкая бюджетная политика, проводимая в большинстве развитых стран, «масштабное вливание средств в экономику» и глобальный энергетический кризис.

Ранее по теме: Росстат зафиксировал второй за месяц всплеск недельной инфляции

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных