Мишустин назвал рост цен в России «платой за открытость экономики»

«Макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, они многими странами нарушаются. Эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти очень неожиданно в страну, потому что по количеству импорта и так далее, — это такая плата за открытость экономики, и это сброс в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все еще импортирует товары», — сказал глава кабмина.