Путин поддержал индексацию пенсий в соответствии с инфляцией в 2022 году

Один из журналистов заявил, что в 2022 г. пенсии будут проиндексированы на 5,9%, что гораздо ниже уровня инфляции. В законе же прописано, что индексация выплат должна соответствовать инфляции. «Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем — это первое. Второе: в следующем году соответствующие решения будут приняты и по так называемому «силовому блоку», для того чтобы выровнять там <…> доходы людей, которые работают в правоохранительных и силовых структурах в целом. Это должно коснуться и пенсий военнослужащих», — ответил Путин.