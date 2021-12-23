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Экономика

Путин поддержал индексацию пенсий в соответствии с инфляцией в 2022 году

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что индексация пенсий должна соответствовать уровню инфляции. Такое заявление он сделал в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел «Первый канал». 

Один из журналистов заявил, что в 2022 г. пенсии будут проиндексированы на 5,9%, что гораздо ниже уровня инфляции. В законе же прописано, что индексация выплат должна соответствовать инфляции. «Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем — это первое. Второе: в следующем году соответствующие решения будут приняты и по так называемому «силовому блоку», для того чтобы выровнять там <…> доходы людей, которые работают в правоохранительных и силовых структурах в целом. Это должно коснуться и пенсий военнослужащих», — ответил Путин.

В настоящее время готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 г. Ранее глава Минтруда Антон Котяков объявил, что в министерстве разработали предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Он отметил, что в федеральном бюджете предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако по итогам года она будет выше. 

В Минтруде сообщили, что индексация пенсий россиян по итогам шести лет превысила инфляцию: с 2015 г. цены выросли на 46%, а страховые пенсии неработающих пенсионеров — на 55%. Также пенсионеры получили единовременные выплаты: 5000 руб. в январе 2017 г. и 10 000 руб. в сентябре 2021 г. 

Ранее Госдума приняла в финальном, третьем чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 г. Мера действует в России с 2014 г. В соответствии с документом страховые взносы продолжат в полном объеме направлять на финансирование страховых пенсий.

Ранее по теме: Темпы роста страховых пенсий превысили инфляцию по итогам шести лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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