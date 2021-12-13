Темпы роста страховых пенсий превысили инфляцию по итогам шести лет

В настоящее время готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 г. Ранее глава ведомства Антон Котяков объявил, что в министерстве разработали предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Он отметил, что в федеральном бюджете предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако по итогам года она будет выше.