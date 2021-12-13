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Общество

Темпы роста страховых пенсий превысили инфляцию по итогам шести лет

Ведомости

Инфляция в России с 2015 г. составила 46%, а страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 55%, сообщает пресс-служба Минтруда. Таким образом, как отмечается в сообщении, темп роста страховых пенсий неработающих пенсионеров обошел инфляцию за указанный период. 

«С 2015 г. инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация указанных пенсий — 55%. Кроме того, для поддержки доходов пенсионеров были осуществлены единовременные выплаты в январе 2017 г. -  5000 руб. и сентябре 2021 г. — 10 000 руб., на которые было направлено более 650 млрд руб.», — подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 г. Ранее глава ведомства Антон Котяков объявил, что в министерстве разработали предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Он отметил, что в федеральном бюджете предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако по итогам года она будет выше. 

Ранее Госдума приняла в финальном, третьем чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 г. Мера действует в России с 2014 г. В соответствии с документом страховые взносы продолжат в полном объеме направлять на финансирование страховых пенсий.

Ранее по теме: Миронов предложил ежегодно выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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