Темпы роста страховых пенсий превысили инфляцию по итогам шести лет
Инфляция в России с 2015 г. составила 46%, а страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 55%, сообщает пресс-служба Минтруда. Таким образом, как отмечается в сообщении, темп роста страховых пенсий неработающих пенсионеров обошел инфляцию за указанный период.
«С 2015 г. инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация указанных пенсий — 55%. Кроме того, для поддержки доходов пенсионеров были осуществлены единовременные выплаты в январе 2017 г. - 5000 руб. и сентябре 2021 г. — 10 000 руб., на которые было направлено более 650 млрд руб.», — подчеркнули в пресс-службе.
В настоящее время готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 г. Ранее глава ведомства Антон Котяков объявил, что в министерстве разработали предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Он отметил, что в федеральном бюджете предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако по итогам года она будет выше.
Ранее Госдума приняла в финальном, третьем чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 г. Мера действует в России с 2014 г. В соответствии с документом страховые взносы продолжат в полном объеме направлять на финансирование страховых пенсий.