Миронов предложил ежегодно выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

Миронов пояснил, что предложение нацелено на борьбу с бедностью в России. Как заявил Росстат, по итогам девяти месяцев 2021 г. за чертой бедности в стране проживали 17,6 млн человек, или 12,1% населения. В это число входят трудоспособные люди с доходами ниже 12 770 руб. в месяц, пенсионеры, ежемесячный объем полученных средств которых меньше 9727 руб., и дети, на которых приходится менее 11 591 руб. в месяц.