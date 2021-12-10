Миронов предложил ежегодно выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию
Руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов направил в правительство законопроект о ежегодной выплате пенсионерам страны 13-й пенсии. Об этом сообщила его пресс-служба в официальном Telegram-канале. По оценке авторов инициативы, на ее реализацию потребуется 654,8 млрд руб.
Миронов пояснил, что предложение нацелено на борьбу с бедностью в России. Как заявил Росстат, по итогам девяти месяцев 2021 г. за чертой бедности в стране проживали 17,6 млн человек, или 12,1% населения. В это число входят трудоспособные люди с доходами ниже 12 770 руб. в месяц, пенсионеры, ежемесячный объем полученных средств которых меньше 9727 руб., и дети, на которых приходится менее 11 591 руб. в месяц.
Миронов назвал пенсионеров «самыми социально незащищенными гражданами». По его словам, обычно в декабре, в преддверии новогодних праздников, такие люди активно берут потребительские кредиты и займы, а потом могут столкнуться со сложностями при погашении долгов. Лидер «Справедливой России» выразил надежду, что 13-я пенсия поможет таким гражданам отказаться от ссуд.
В том же законопроекте предлагается повысить вдвое фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан 70 лет и старше. Сейчас норма действует в отношении тех, кому более 80 лет. В 2021 г. размер фиксированной выплаты составил 6044 руб., отметил Миронов. На реализацию меры потребуется еще 53,9 млрд руб.
По данным Росстата, средний размер пенсии в России в октябре составил 15 851 руб. Номинально этот показатель увеличился на 5,5% в годовом выражении. Однако в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, он снизился на 2,4%. Годовая инфляция в России по итогам октября составила 8,13%.