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Минтруд подготовил предложения по компенсации высокой инфляции пенсионерам

Ведомости

Министерство труда и соцзащиты разработало предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров, сообщил глава министерства Антон Котяков в ходе правительственного часа в Госдуме. Он отметил, что в федеральном бюджете предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако по итогам года она будет выше. 

«Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов... дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я думаю, что будут приняты соответствующие решения», — заявил Котяков (цитата по «РИА Новости»). 

В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки россиян. По его словам, это будет востребовано в условиях повышенной инфляции. Вчера президент подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда в 2022 г. до 13 890 руб.

Ранее Госдума также приняла закон о повышении прожиточного минимума с 1 января на те же 8,6% до 12 654 руб. Для трудоспособного населения его величину установили в размере 13 793 руб., для пенсионеров она составит 10 882 руб., а для детей — 12 274 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных