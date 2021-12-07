Минтруд подготовил предложения по компенсации высокой инфляции пенсионерам
Министерство труда и соцзащиты разработало предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров, сообщил глава министерства Антон Котяков в ходе правительственного часа в Госдуме. Он отметил, что в федеральном бюджете предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако по итогам года она будет выше.
«Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов... дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я думаю, что будут приняты соответствующие решения», — заявил Котяков (цитата по «РИА Новости»).
В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки россиян. По его словам, это будет востребовано в условиях повышенной инфляции. Вчера президент подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда в 2022 г. до 13 890 руб.
Ранее Госдума также приняла закон о повышении прожиточного минимума с 1 января на те же 8,6% до 12 654 руб. Для трудоспособного населения его величину установили в размере 13 793 руб., для пенсионеров она составит 10 882 руб., а для детей — 12 274 руб.