Минтруд подготовил предложения по компенсации высокой инфляции пенсионерам

Министерство труда и соцзащиты разработало предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров, сообщил глава министерства Антон Котяков в ходе правительственного часа в Госдуме. Он отметил, что в федеральном бюджете предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако по итогам года она будет выше.