Росстат зафиксировал рост спроса россиян на автомобили и ювелирные украшения

Согласно данным ведомства, такая тенденция началась в прошлом году. Продажи дорогостоящих товаров росли на фоне общего падения продаж в рознице во время ограничений по коронавирусу. По сравнению с 2019 г. россияне купили более чем в 1,5 раза больше часов, телефонов и компьютеров (последнее может быть связано с переходом на удаленную работу). Продажи автомобилей в 2021 г. выросли более чем на 25% по сравнению с 2019 г.