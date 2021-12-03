Росстат зафиксировал рост спроса россиян на автомобили и ювелирные украшения
Продажи предметов роскоши и дорогостоящих товаров длительного пользования выросли в России в январе-сентябре 2021 г.: продажи часов увеличились на 37,5% в годовом выражении, мобильных телефонов – на 27,9%, ювелирных изделий – на 26,6%, автомобилей – на 24,8%, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Согласно данным ведомства, такая тенденция началась в прошлом году. Продажи дорогостоящих товаров росли на фоне общего падения продаж в рознице во время ограничений по коронавирусу. По сравнению с 2019 г. россияне купили более чем в 1,5 раза больше часов, телефонов и компьютеров (последнее может быть связано с переходом на удаленную работу). Продажи автомобилей в 2021 г. выросли более чем на 25% по сравнению с 2019 г.
Ранее основатель Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что россияне стали покупать больше шуб, ювелирных украшений, стиральных машин и холодильников на фоне высокой инфляции и при этом экономить на товарах повседневного спроса. Данные Росстата косвенно подтверждают такую тенденцию: продажи в сопоставимых ценах куриного мяса, яиц, соли, муки и макарон снизились на 2-5% по сравнению с прошлым годом.
Замдиректора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов пояснил изданию, что такая потребительская стратегия появилась из-за неопределенности периода пандемии. Потребители видят быстрые темпы подорожания товаров и стараются купить дорогие вещи сейчас и, возможно, надеются выгодно продать их в будущем.