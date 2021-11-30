В Wildberries зафиксировали рост спроса на шубы на фоне высокой инфляции
Высокая инфляция отразилась на потребительском спросе: россияне стали покупать больше шуб, бытовой техники и ювелирных изделий на фоне высокой инфляции, заявила основатель Wildberries Татьяна Бакальчук в ходе в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».
«Мы видим, что у нас очень сильно растет потребление шуб, холодильников, стиральных машин, ювелирных изделий», — сказала она, отметив, что клиенты таким образом пытаются сохранить накопления. При этом, по ее словам, сумма заказов снижается, то есть потребители стремятся приобретать более дешевые вещи и ищут замену дорогим товарам. То есть средняя стоимость покупаемых товаров ежедневного потребления снижается, пояснила Бакальчук.
Годовая инфляция к 22 ноября снизилась до 8,05% после 8,1% на 15 ноября. Однако это все еще вдовое выше целевого значения Центробанка, которое составляет 4%. В целом с начала 2021 г. потребительские цены в России увеличились на 7,02%. Ранее ЦБ подтвердил прогноз по инфляции в России на 2022 г. на уровне 4-4,5% с дальнейшим снижением до 4%