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В Wildberries зафиксировали рост спроса на шубы на фоне высокой инфляции

Ведомости

Высокая инфляция отразилась на потребительском спросе: россияне стали покупать больше шуб, бытовой техники и ювелирных изделий на фоне высокой инфляции, заявила основатель Wildberries Татьяна Бакальчук в ходе в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!». 

«Мы видим, что у нас очень сильно растет потребление шуб, холодильников, стиральных машин, ювелирных изделий», — сказала она, отметив, что клиенты таким образом пытаются сохранить накопления. При этом, по ее словам, сумма заказов снижается, то есть потребители стремятся приобретать более дешевые вещи и ищут замену дорогим товарам. То есть средняя стоимость покупаемых товаров ежедневного потребления снижается, пояснила Бакальчук. 

Годовая инфляция к 22 ноября снизилась до 8,05% после 8,1% на 15 ноября. Однако это все еще вдовое выше целевого значения Центробанка, которое составляет 4%. В целом с начала 2021 г. потребительские цены в России увеличились на 7,02%. Ранее ЦБ подтвердил прогноз по инфляции в России на 2022 г. на уровне 4-4,5% с дальнейшим снижением до 4%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных