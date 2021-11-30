В Wildberries зафиксировали рост спроса на шубы на фоне высокой инфляции

Годовая инфляция к 22 ноября снизилась до 8,05% после 8,1% на 15 ноября. Однако это все еще вдовое выше целевого значения Центробанка, которое составляет 4%. В целом с начала 2021 г. потребительские цены в России увеличились на 7,02%. Ранее ЦБ подтвердил прогноз по инфляции в России на 2022 г. на уровне 4-4,5% с дальнейшим снижением до 4%