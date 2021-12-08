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Экономика

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

Ведомости

Госдума приняла в финальном, третьем чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 г. Мера действует в России с 2014 г.

В соответствии с документом страховые взносы продолжат в полном объеме направлять на финансирование страховых пенсий. Эта мера «значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ», следует из пояснительной записки к законопроекту.

Заморозка накопительной части пенсии была введена в России в 2014 г. и неоднократно продлевалась. Так, работодатели направляют в ПФР страховые взносы в размере 22% зарплаты сотрудника. Из них 16% идут на страховую пенсию, 6% — на накопительную. На протяжении последних восьми лет формирование накопительной части пенсии было заморожено и весь взнос направляется на страховую пенсию работника.

Накопления, сформированные до 2014 г., сохраняются. Выплаты с них граждане могут получать после выхода на пенсию. Из законопроекта следует, что принятие документа не приведет к снижению объема пенсионных прав граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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