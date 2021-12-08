Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

Заморозка накопительной части пенсии была введена в России в 2014 г. и неоднократно продлевалась. Так, работодатели направляют в ПФР страховые взносы в размере 22% зарплаты сотрудника. Из них 16% идут на страховую пенсию, 6% — на накопительную. На протяжении последних восьми лет формирование накопительной части пенсии было заморожено и весь взнос направляется на страховую пенсию работника.