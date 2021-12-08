Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии
Госдума приняла в финальном, третьем чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 г. Мера действует в России с 2014 г.
В соответствии с документом страховые взносы продолжат в полном объеме направлять на финансирование страховых пенсий. Эта мера «значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ», следует из пояснительной записки к законопроекту.
Заморозка накопительной части пенсии была введена в России в 2014 г. и неоднократно продлевалась. Так, работодатели направляют в ПФР страховые взносы в размере 22% зарплаты сотрудника. Из них 16% идут на страховую пенсию, 6% — на накопительную. На протяжении последних восьми лет формирование накопительной части пенсии было заморожено и весь взнос направляется на страховую пенсию работника.
Накопления, сформированные до 2014 г., сохраняются. Выплаты с них граждане могут получать после выхода на пенсию. Из законопроекта следует, что принятие документа не приведет к снижению объема пенсионных прав граждан.