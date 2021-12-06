Минтруд подготовил поправки по порядку выплаты пенсионных накоплений
Министерство труда и соцзащиты разработало проект приказа, в котором предлагается разрешить россиянам подавать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений через портал госуслуг. Первым на документ обратил внимание «Московский комсомолец».
Ранее пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Получить деньги единовременно могут люди, которые получают страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца или социальную пенсию. Также все деньги сразу могут получить россияне, у которых размер накопительной пенсии при ее назначении составил бы меньше 5% по отношению к сумме страховой и накопительной пенсии.
Страховые пенсии индексируются каждый год 1 января. Индексация пенсий проводится только неработающим пенсионерам, возвращение индексации выплат работающим пенсионерам сейчас обсуждается в правительстве. В 2021 г. страховые пенсии по старости были проиндексированы на 6,3%, средний размер выплаты составляет 17 443 руб. В 2022 г. средний размер страховой пенсии составит 18 521 руб.