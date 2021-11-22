Россияне смогут удаленно оформить выплату пенсионных накоплений

Получить деньги единовременно могут люди, которые получают страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца или социальную пенсию. Также все деньги сразу могут получить россияне, у которых размер накопительной пенсии при ее назначении составил бы меньше 5% по отношению к сумме страховой и накопительной пенсии.