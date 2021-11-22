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Общество

Россияне смогут удаленно оформить выплату пенсионных накоплений

Ведомости

Россияне смогут подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) через портал госуслуг, чтобы получить пенсионные накопления единовременно, сообщила пресс-служба правительства. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 

В правительстве напомнили, что пенсионные накопления формируются из отчислений компании-работодателя человека и дохода от инвестирования денег ПФР или НПФ в зависимости от того, где формировались накопления. 

Получить деньги единовременно могут люди, которые получают страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца или социальную пенсию. Также все деньги сразу могут получить россияне, у которых размер накопительной пенсии при ее назначении составил бы меньше 5% по отношению к сумме страховой и накопительной пенсии.

Страховые пенсии индексируются каждый год 1 января. Индексация пенсий проводится только неработающим пенсионерам, возвращение индексации выплат работающим пенсионерам сейчас обсуждается в правительстве. В 2021 г. страховые пенсии по старости были проиндексированы на 6,3%, средний размер выплаты составляет 17 443 руб. В 2022 г. средний размер страховой пенсии составит 18 521 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных