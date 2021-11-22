Россияне смогут удаленно оформить выплату пенсионных накоплений
Россияне смогут подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) через портал госуслуг, чтобы получить пенсионные накопления единовременно, сообщила пресс-служба правительства. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В правительстве напомнили, что пенсионные накопления формируются из отчислений компании-работодателя человека и дохода от инвестирования денег ПФР или НПФ в зависимости от того, где формировались накопления.
Получить деньги единовременно могут люди, которые получают страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца или социальную пенсию. Также все деньги сразу могут получить россияне, у которых размер накопительной пенсии при ее назначении составил бы меньше 5% по отношению к сумме страховой и накопительной пенсии.
Страховые пенсии индексируются каждый год 1 января. Индексация пенсий проводится только неработающим пенсионерам, возвращение индексации выплат работающим пенсионерам сейчас обсуждается в правительстве. В 2021 г. страховые пенсии по старости были проиндексированы на 6,3%, средний размер выплаты составляет 17 443 руб. В 2022 г. средний размер страховой пенсии составит 18 521 руб.