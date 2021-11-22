Будут ли у миллионеров популярны русские фонды для передачи наследства

Будут ли у миллионеров популярны русские фонды для передачи наследстваПока выгоды нового механизма невелики
Большую часть своих денег состоятельные россияне хранят за границей: клиенты с состоянием от $1 млн держат в зарубежных банках около $323 млрд, или 68% общего капитала российских состоятельных клиентов, подсчитывала по итогам 2020 г. исследовательская компания Frank RG. В российских private банках и УК находится $152,9 млрд. Еще около $8 млрд – в управлении у инвестиционных компаний. Заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач говорил в январе, что налоговые резиденты России (компании и физлица) имеют свыше 700 000 счетов за рубежом на сумму около 13 трлн руб. Эти счета открыты 400 000 компаний и граждан.
Учиться на ошибках
Богатые бизнесмены для сохранения и защиты активов, а также для передачи бизнеса в будущем пользуются налаженными за десятки, если не сотни лет механизмами – международными трастами, в том числе семейными, которые учреждаются для сохранения текущих активов семьи, их защиты и передачи по наследству. Семейные трасты есть у владельца TCS Group Олега Тинькова, сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа, миллиардера Олега Дерипаски.