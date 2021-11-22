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Будут ли у миллионеров популярны русские фонды для передачи наследства

Пока выгоды нового механизма невелики
Екатерина Литова Ольга Агеева
Getty Images

Большую часть своих денег состоятельные россияне хранят за границей: клиенты с состоянием от $1 млн держат в зарубежных банках около $323 млрд, или 68% общего капитала российских состоятельных клиентов, подсчитывала по итогам 2020 г. исследовательская компания Frank RG. В российских private банках и УК находится $152,9 млрд. Еще около $8 млрд – в управлении у инвестиционных компаний. Заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач говорил в январе, что налоговые резиденты России (компании и физлица) имеют свыше 700 000 счетов за рубежом на сумму около 13 трлн руб. Эти счета открыты 400 000 компаний и граждан.

Учиться на ошибках

Богатые бизнесмены для сохранения и защиты активов, а также для передачи бизнеса в будущем пользуются налаженными за десятки, если не сотни лет механизмами – международными трастами, в том числе семейными, которые учреждаются для сохранения текущих активов семьи, их защиты и передачи по наследству. Семейные трасты есть у владельца TCS Group Олега Тинькова, сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа, миллиардера Олега Дерипаски.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных