Будут ли у миллионеров популярны русские фонды для передачи наследства

Большую часть своих денег состоятельные россияне хранят за границей: клиенты с состоянием от $1 млн держат в зарубежных банках около $323 млрд, или 68% общего капитала российских состоятельных клиентов, подсчитывала по итогам 2020 г. исследовательская компания Frank RG. В российских private банках и УК находится $152,9 млрд. Еще около $8 млрд – в управлении у инвестиционных компаний. Заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач говорил в январе, что налоговые резиденты России (компании и физлица) имеют свыше 700 000 счетов за рубежом на сумму около 13 трлн руб. Эти счета открыты 400 000 компаний и граждан.