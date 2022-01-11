В Кремле подтвердили планы об индексации пенсий по реальной инфляции

Такое заявление Путин сделал на ежегодной пресс-конференции в конце декабря. Тогда один из журналистов заявил, что в 2022 г. пенсии должны быть проиндексированы на 5,9%, что ниже инфляции, а в законе прописано, что индексация выплат должна соответствовать инфляции. «Правительство должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — заявлял президент.