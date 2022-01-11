В Кремле подтвердили планы об индексации пенсий по реальной инфляции
Позиция президента России Владимира Путина о необходимости проиндексировать пенсии по фактической инфляции остается в силе, Кремль надеется, что это будет сделано в скором времени, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным Росстата, в 2021 г. инфляция составила 8,39%.
«Эта позиция Путина в отношении индексации пенсий по реальной инфляции безусловно остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время станет известно», — сказал Песков.
Такое заявление Путин сделал на ежегодной пресс-конференции в конце декабря. Тогда один из журналистов заявил, что в 2022 г. пенсии должны быть проиндексированы на 5,9%, что ниже инфляции, а в законе прописано, что индексация выплат должна соответствовать инфляции. «Правительство должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — заявлял президент.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков объявил о разработке предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Он отметил, что в федеральном бюджете предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако по итогам года она будет выше.
В Минтруде сообщили, что индексация пенсий россиян по итогам шести лет превысила инфляцию: с 2015 г. цены выросли на 46%, а страховые пенсии неработающих пенсионеров — на 55%. Также пенсионеры получили единовременные выплаты: 5000 руб. в январе 2017 г. и 10 000 руб. в сентябре 2021 г. По данным Росстата, средний размер назначенной пенсии в ноябре составил 15 847 руб. В номинальном выражении показатель вырос на 5,3% в годовом выражении, а в реальном – снизился на 2,8%.