Moody's назвало уязвимые страны СНГ в случае введения санкций против России

После введения санкций пострадают Киргизия и Таджикистан, зависящие от России в плане денежных переводов, считают аналитики. »Возможное замедление российской экономики ударит по кредитоспособности Киргизии и Таджикистана из-за сокращения денежных переводов трудовых мигрантов, на долю которых, по данным Всемирного банка, приходится 33% и 30% ВВП этих стран соответственно», — отмечает агентство.