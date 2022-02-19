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Экономика

Moody's назвало уязвимые страны СНГ в случае введения санкций против России

Ведомости

Наиболее уязвимыми среди стран СНГ в случае обострения конфликта России и Украины и введения Западом жестких санкций окажутся Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Молдавия и Армения. Об этом говорится в исследовании аналитиков международного рейтингового агентства Moody's, его содержание передает Forbes.

Так, Белоруссия имеет рейтинг B3 с негативным прогнозом, Киргизии, Таджикистану, Молдавии Moody's присвоило рейтинг B3 со стабильным прогнозом, Армении — Ba3 со стабильным прогнозом. 

После введения санкций пострадают Киргизия и Таджикистан, зависящие от России в плане денежных переводов, считают аналитики. »Возможное замедление российской экономики ударит по кредитоспособности Киргизии и Таджикистана из-за сокращения денежных переводов трудовых мигрантов, на долю которых, по данным Всемирного банка, приходится 33% и 30% ВВП  этих стран соответственно», — отмечает агентство. 

Ослабление рубля негативно скажется на валютах стран СНГ и повысит риски ликвидности. Уязвимыми в этом плане Moody's называет Белоруссию, Таджикистан и Грузию — страны с высокой долей долга в иностранной валюте и слабыми резервами.   

Резкий экономический спад в России окажет негативное влияние на экономику Белоруссии, для которой Россия является самым крупным торговым партнером, говорится в исследовании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных