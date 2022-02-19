Moody's назвало уязвимые страны СНГ в случае введения санкций против России
Наиболее уязвимыми среди стран СНГ в случае обострения конфликта России и Украины и введения Западом жестких санкций окажутся Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Молдавия и Армения. Об этом говорится в исследовании аналитиков международного рейтингового агентства Moody's, его содержание передает Forbes.
Так, Белоруссия имеет рейтинг B3 с негативным прогнозом, Киргизии, Таджикистану, Молдавии Moody's присвоило рейтинг B3 со стабильным прогнозом, Армении — Ba3 со стабильным прогнозом.
После введения санкций пострадают Киргизия и Таджикистан, зависящие от России в плане денежных переводов, считают аналитики. »Возможное замедление российской экономики ударит по кредитоспособности Киргизии и Таджикистана из-за сокращения денежных переводов трудовых мигрантов, на долю которых, по данным Всемирного банка, приходится 33% и 30% ВВП этих стран соответственно», — отмечает агентство.
Ослабление рубля негативно скажется на валютах стран СНГ и повысит риски ликвидности. Уязвимыми в этом плане Moody's называет Белоруссию, Таджикистан и Грузию — страны с высокой долей долга в иностранной валюте и слабыми резервами.
Резкий экономический спад в России окажет негативное влияние на экономику Белоруссии, для которой Россия является самым крупным торговым партнером, говорится в исследовании.