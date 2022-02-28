ЦБ не проводил валютные интервенции 28 февраля из-за санкций
Центральный банк России 28 февраля не проводил валютные интервенции в связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«В связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро сегодня интервенции нами не проводились», — сказала Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе, цель которой — защитить людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Помимо территории Донбасса военные действия проходят на территории других городов Украины, в частности, 25 февраля Минобороны сообщило о блокировке Киева с западной стороны. Путин говорил, что Россия не планирует оккупировать Украину, но будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.
Начало операции и введение жестких экономических санкций со стороны США, ЕС и их союзников привели к ослаблению курса рубля, в связи с чем Банк России впервые с 2014 г. начал проводить валютные интервенции. В ночь на 27 февраля США и Евросоюз ввели санкции в отношении международных резервов ЦБ, тем самым ограничив возможности регулятора по сдерживанию падения отечественной валюты. ЦБ после этого повысил ключевую ставку до рекордного за всю историю уровня. Кроме того, вместе с правительством регулятор с 28 февраля ввел для резидентов – участников внешнеэкономической деятельности обязанность продавать иностранную валюту в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров.
На открытии сегодняшних торгов доллар стоил 90 руб., евро — 101,192 руб. За день они дорожали до исторически рекордных 109,18 и 122 руб. соответственно.