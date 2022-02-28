ЦБ не проводил валютные интервенции 28 февраля из-за санкций

Начало операции и введение жестких экономических санкций со стороны США, ЕС и их союзников привели к ослаблению курса рубля, в связи с чем Банк России впервые с 2014 г. начал проводить валютные интервенции. В ночь на 27 февраля США и Евросоюз ввели санкции в отношении международных резервов ЦБ, тем самым ограничив возможности регулятора по сдерживанию падения отечественной валюты. ЦБ после этого повысил ключевую ставку до рекордного за всю историю уровня. Кроме того, вместе с правительством регулятор с 28 февраля ввел для резидентов – участников внешнеэкономической деятельности обязанность продавать иностранную валюту в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров.