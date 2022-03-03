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Экономика

Правительство предложило ввести кредитные каникулы до 30 сентября

Ведомости

Правительство РФ предложило предоставить гражданам кредитные каникулы до 30 сентября 2022 г., следует из внесенного в Госдуму законопроекта о защите россиян в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций.

«Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению, а также период действия механизма "кредитных каникул" <...> до 30 сентября 2022 года», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что правительство сможет продлить период действия этого механизма после 30 сентября.

В документе также определены механизмы поддержки экономического сектора, которые в том числе упрощают установленные законодательством разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также особенности регулирования правоотношений в сфере осуществления страховой деятельности в РФ.

Кредитные каникулы действовали в России во время пандемии коронавируса с 20 марта 2020 г. по 30 сентября 2021 г. и с 1 ноября по 31 декабря 2021-го. Этот режим предусматривает отсрочку платежей по кредиту или изменение условий кредитного договора — например, снижение размера платежей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных