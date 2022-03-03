Правительство предложило ввести кредитные каникулы до 30 сентября

Кредитные каникулы действовали в России во время пандемии коронавируса с 20 марта 2020 г. по 30 сентября 2021 г. и с 1 ноября по 31 декабря 2021-го. Этот режим предусматривает отсрочку платежей по кредиту или изменение условий кредитного договора — например, снижение размера платежей.