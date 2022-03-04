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Экономика

Госдума приняла законопроект об инвестировании средств ФНБ в ценные бумаги

Ведомости

Госдума приняла сразу в трех чтениях пакет законопроектов, нацеленных на поддержку экономики и граждан в условиях западных санкций. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Документы предполагают в том числе внесение изменений в Бюджетный кодекс России с тем, чтобы Минфин мог инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги. Правительство разработало соответствующие поправки и внесло их в Госдуму вчера.

Предполагается, что размещать средства ФНБ таким образом можно будет до достижения установленного для ликвидных активов фонда порога в 7%. Инвестировать можно будет также в акции российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Как пояснили в правительстве, Минфин таким образом сможет приобретать ценные бумаги на вторичном рынке. Покупка по текущим низким ценам имеет долгосрочную перспективу и поможет стабилизировать ситуацию на фондовом рынке страны, полагают в кабмине.

По данным Минфина, объем ФНБ на 1 февраля составлял 13,61 трлн руб., или около 10,2% прогнозируемого ВВП. Объем ликвидных активов оценивался в 8,77 трлн руб., или $112,7 млрд, то есть 6,6% ВВП.

Поправки в Бюджетный кодекс также позволят правительству оперативно, то есть без внесения изменений в законодательство, использовать дополнительные ненефтегазовые доходы на поддержку экономики, отметили в Госдуме. Первый заместитель председателя нижней палаты парламента Александр Жуков добавил, что решения по перераспределению бюджетных средств будут приниматься через соответствующую комиссию Федерального собрания.

Правительство реализует подобные меры на фоне санкций, введенных США, Евросоюзом и рядом других стран в отношении России за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. Ограничительные меры затронули экономическую, банковскую, финансовую, торговую и другие сферы, в том числе санкции были наложены на российский госдолг и международные резервы Центробанка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных