Госдума приняла законопроект об инвестировании средств ФНБ в ценные бумаги
Госдума приняла сразу в трех чтениях пакет законопроектов, нацеленных на поддержку экономики и граждан в условиях западных санкций. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
Документы предполагают в том числе внесение изменений в Бюджетный кодекс России с тем, чтобы Минфин мог инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги. Правительство разработало соответствующие поправки и внесло их в Госдуму вчера.
Предполагается, что размещать средства ФНБ таким образом можно будет до достижения установленного для ликвидных активов фонда порога в 7%. Инвестировать можно будет также в акции российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов.
Как пояснили в правительстве, Минфин таким образом сможет приобретать ценные бумаги на вторичном рынке. Покупка по текущим низким ценам имеет долгосрочную перспективу и поможет стабилизировать ситуацию на фондовом рынке страны, полагают в кабмине.
По данным Минфина, объем ФНБ на 1 февраля составлял 13,61 трлн руб., или около 10,2% прогнозируемого ВВП. Объем ликвидных активов оценивался в 8,77 трлн руб., или $112,7 млрд, то есть 6,6% ВВП.
Поправки в Бюджетный кодекс также позволят правительству оперативно, то есть без внесения изменений в законодательство, использовать дополнительные ненефтегазовые доходы на поддержку экономики, отметили в Госдуме. Первый заместитель председателя нижней палаты парламента Александр Жуков добавил, что решения по перераспределению бюджетных средств будут приниматься через соответствующую комиссию Федерального собрания.
Правительство реализует подобные меры на фоне санкций, введенных США, Евросоюзом и рядом других стран в отношении России за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. Ограничительные меры затронули экономическую, банковскую, финансовую, торговую и другие сферы, в том числе санкции были наложены на российский госдолг и международные резервы Центробанка.