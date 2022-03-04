Госдума приняла законопроект об инвестировании средств ФНБ в ценные бумаги

Правительство реализует подобные меры на фоне санкций, введенных США, Евросоюзом и рядом других стран в отношении России за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. Ограничительные меры затронули экономическую, банковскую, финансовую, торговую и другие сферы, в том числе санкции были наложены на российский госдолг и международные резервы Центробанка.