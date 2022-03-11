Правительство выделило 2,5 млрд рублей на поддержку производителей хлеба

Правительство также выделило еще 25 млрд руб. на предоставление льготных кредитов сельхозпроизводителям в связи с повышением ключевой ставки ЦБ до 20%. Отмечалось, что это поможет просубсидировать новые краткосрочные займы на общую сумму не менее 158 млрд руб. Средства будут направляются из резервного фонда правительства. Они пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют льготные займы предприятиям АПК. В прошлом году на эти цели было выделено почти 90 млрд руб.