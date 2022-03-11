Правительство выделило 2,5 млрд рублей на поддержку производителей хлеба
Российские производители хлеба получат господдержку в размере 2,5 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства. Выделенные средства будут направлены на компенсацию предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции.
Планируется, что размер возмещения увеличится с нынешних 2000 до 2500 руб. за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). Получившие компенсацию хлебопеки, должны будут, как и раньше, соблюдать требования по фиксации цен на свою продукцию, говорится в сообщении. О направлении средств Мишустин сообщил 9 марта на заседании правительства.
Правительство также выделило еще 25 млрд руб. на предоставление льготных кредитов сельхозпроизводителям в связи с повышением ключевой ставки ЦБ до 20%. Отмечалось, что это поможет просубсидировать новые краткосрочные займы на общую сумму не менее 158 млрд руб. Средства будут направляются из резервного фонда правительства. Они пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют льготные займы предприятиям АПК. В прошлом году на эти цели было выделено почти 90 млрд руб.
Льготная кредитная программа для аграриев действует с 2017 г. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит выдается на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.