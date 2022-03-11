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Экономика

Правительство выделило 2,5 млрд рублей на поддержку производителей хлеба

Ведомости

Российские производители хлеба получат господдержку в размере 2,5 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства. Выделенные средства будут направлены на компенсацию предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции.

Планируется, что размер возмещения увеличится с нынешних 2000 до 2500 руб. за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). Получившие компенсацию хлебопеки, должны будут, как и раньше, соблюдать требования по фиксации цен на свою продукцию, говорится в сообщении. О направлении средств Мишустин сообщил 9 марта на заседании правительства.

Правительство также выделило еще 25 млрд руб. на предоставление льготных кредитов сельхозпроизводителям в связи с повышением ключевой ставки ЦБ до 20%. Отмечалось, что это поможет просубсидировать новые краткосрочные займы на общую сумму не менее 158 млрд руб. Средства будут направляются из резервного фонда правительства. Они пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют льготные займы предприятиям АПК. В прошлом году на эти цели было выделено почти 90 млрд руб.

Льготная кредитная программа для аграриев действует с 2017 г. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит выдается на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных