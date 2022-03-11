Канада запретила импорт нефтепродуктов из России

«10 марта 2022 г. Канада дополнительно внесла поправки в положение о специальных экономических мерах (против России. — Ред.), добавив 32 оборонные организации, большинство из которых принадлежат государству или имеют контракты с правительством России; добавив пять лиц, которые являются нынешними и бывшими старшими должностными лицами...; а также запретив любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады импортировать конкретные нефтепродукты, перечисленные в новом приложении 5», — следует из документа.