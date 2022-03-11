Канада запретила импорт нефтепродуктов из России
Канада решила запретить импорт нефтепродуктов из России, следует из публикации на сайте правительства Канады.
«10 марта 2022 г. Канада дополнительно внесла поправки в положение о специальных экономических мерах (против России. — Ред.), добавив 32 оборонные организации, большинство из которых принадлежат государству или имеют контракты с правительством России; добавив пять лиц, которые являются нынешними и бывшими старшими должностными лицами...; а также запретив любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады импортировать конкретные нефтепродукты, перечисленные в новом приложении 5», — следует из документа.
В частности, под запрет попал импорт нефтяных масел и масел, полученных из битумных полезных ископаемых, сырой нефти, а также ввоз нефтяных газов и других газообразных углеводородов.
Помимо этого канадское правительство дополнило санкционный список Министерством обороны России, Службой внешней разведки, а также компаниями, среди которых корпорация «Иркут», «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России», «Гражданские самолеты Сухого» и Объединенная двигателестроительная корпорация.
В список персональных ограничительных мер Оттава внесла бизнесмена Романа Абрамовича, председателя ЦИК Эллу Памфилову, бизнесмена Алишера Усманова, а также Елену Морозову и Игоря Янчука (должности попавших под ограничения лиц в документе не указаны).
8 марта президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон вводит запрет на весь импорт энергоносителей из России. По его словам, в Вашингтоне понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к этому решению и что запрет импорта российских нефти и газа ударит и по самим США.
В целом ограничения разного рода после начала Россией военной операции на Украине ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Тайвань, Южная Корея и другие. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий.