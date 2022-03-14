Маск заявил о давлении инфляции на Tesla и SpaceX
Компании Tesla и SpaceX испытывают инфляционное давление в сырье и логистике, заявил основатель компаний Илон Маск в своем аккаунте в Twitter.
«Tesla и SpaceX сталкиваются с заметным инфляционным давлением в сырье и логистике», — заявил Маск. Он также спросил своих подписчиков, какого уровня, по их мнению, инфляция может достигнуть в ближайшие несколько лет.
Ранее Bloomberg сообщил, что инфляция в США в феврале 2022 г. выросла до 7,9% и стала рекордной за 40 лет. К такому росту привел скачок цен на бензин, продукты питания и арендную плату. По мнению экспертов, показатель может вырасти еще сильнее после начала спецоперации России на Украине.
Комментируя данные о росте инфляции, президент США Джо Байден заявил, что большой вклад в инфляцию в феврале внес рост цен на газ и энергоносители, потому что рынки отреагировали на агрессивные действия (президента России. – «Ведомости») Путина». «Как я уже говорил с самого начала, у нас дома будут издержки, поскольку мы вводим разрушительные санкции в ответ на неспровоцированную войну Путина, но американцы должны знать следующее: издержки, которые мы налагаем на Путина и его приспешников, гораздо более разрушительны, чем издержки, с которыми мы сталкиваемся», — подчеркнул Байден.