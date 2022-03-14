Маск заявил о давлении инфляции на Tesla и SpaceX

Комментируя данные о росте инфляции, президент США Джо Байден заявил, что большой вклад в инфляцию в феврале внес рост цен на газ и энергоносители, потому что рынки отреагировали на агрессивные действия (президента России. – «Ведомости») Путина». «Как я уже говорил с самого начала, у нас дома будут издержки, поскольку мы вводим разрушительные санкции в ответ на неспровоцированную войну Путина, но американцы должны знать следующее: издержки, которые мы налагаем на Путина и его приспешников, гораздо более разрушительны, чем издержки, с которыми мы сталкиваемся», — подчеркнул Байден.