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Экономика

Маск заявил о давлении инфляции на Tesla и SpaceX

Ведомости

Компании Tesla и SpaceX испытывают инфляционное давление в сырье и логистике, заявил основатель компаний Илон Маск в своем аккаунте в Twitter.

«Tesla и SpaceX сталкиваются с заметным инфляционным давлением в сырье и логистике», — заявил Маск. Он также спросил своих подписчиков, какого уровня, по их мнению, инфляция может достигнуть в ближайшие несколько лет.

Ранее Bloomberg сообщил, что инфляция в США в феврале 2022 г. выросла до 7,9% и стала рекордной за 40 лет. К такому росту привел скачок цен на бензин, продукты питания и арендную плату. По мнению экспертов, показатель может вырасти еще сильнее после начала спецоперации России на Украине.

Комментируя данные о росте инфляции, президент США Джо Байден заявил, что большой вклад в инфляцию в феврале внес рост цен на газ и энергоносители, потому что рынки отреагировали на агрессивные действия (президента России. – «Ведомости») Путина». «Как я уже говорил с самого начала, у нас дома будут издержки, поскольку мы вводим разрушительные санкции в ответ на неспровоцированную войну Путина, но американцы должны знать следующее: издержки, которые мы налагаем на Путина и его приспешников, гораздо более разрушительны, чем издержки, с которыми мы сталкиваемся», — подчеркнул Байден.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных