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Минсельхоз сообщил о подготовке запрета на экспорт пшеницы, ржи и кукурузы

Ведомости

Правительство России готовится ввести запрет на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы с 15 марта по 30 июня. Минсельхоз и Минпромторг уже подготовили соответствующее постановление правительства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

«Точная формулировка — установить с 15 марта по 30 июня 2022 г. включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы», — пишет агентство.

10 марта подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение о введении временного запрета на экспорт сахара, пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 августа 2022 г.

«Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны и помогут защитить внутренний рынок в текущих условиях», — пояснял представитель Минэкономразвития. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных