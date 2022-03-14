Минсельхоз сообщил о подготовке запрета на экспорт пшеницы, ржи и кукурузы

Правительство России готовится ввести запрет на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы с 15 марта по 30 июня. Минсельхоз и Минпромторг уже подготовили соответствующее постановление правительства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.