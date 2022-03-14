Минсельхоз сообщил о подготовке запрета на экспорт пшеницы, ржи и кукурузы
Правительство России готовится ввести запрет на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы с 15 марта по 30 июня. Минсельхоз и Минпромторг уже подготовили соответствующее постановление правительства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.
«Точная формулировка — установить с 15 марта по 30 июня 2022 г. включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы», — пишет агентство.
10 марта подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение о введении временного запрета на экспорт сахара, пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 августа 2022 г.
«Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны и помогут защитить внутренний рынок в текущих условиях», — пояснял представитель Минэкономразвития.